От потери волос во многих случаях спасет плазмолифтинг

Известно, что основные причины выпадения волос - изменения в работе щитовидной железы, нарушение гормонального фона, анемии и недостаток витаминов и микроэлементов, постоянный стресс. Последний может вызвать проблемы в эндокринной системе и нарушение сосудистого кровотока в сосудах кожи головы. Это приводит к отклонениям в микроциркуляции, питающей корень волоса, что заканчивается его выпадением.Комментирует Екатерина Пащенко, к.м.н., врач-дерматовенеролог-трихолог-косметолог, заместитель главного врача по медицинской части в клинике "СМ-Косметология": "Сегодня для сохранения и укрепления волос в косметологических клиниках используется плазмолифтинг. Это запатентованный метод обработки крови, при котором кровь пациента забирают в специальную пробирку, которую помещают в центрифугу и проводят центрифугирование. Таким образом выделяется аутологичная плазма, которую врач вводит в очаги поражения волосистой части головы.Плюсы методики: минимизация аллергических реакций, т.к. в этой процедуре используется непосредственно кровь самого пациента. Эффективность плазмолифтинга обеспечивается большим числом факторов роста в плазме крови. Это вещества, стимулирующие рост новых волос, нормализацию их цикла и улучшение сосудистой микроциркуляции. В плазме содержатся белки, витамины, аминокислоты и микроэлементы, которые улучшают рост и толщину волоса.Перед процедурой нужно сдать общий анализ крови и анализы инфекционной группы, в которую входят антитела к ВИЧ, гепатитам В и С, исследование на сифилис. Общий анализ крови нужен для того, чтобы определить уровень тромбоцитов в крови пациента, т.к. именно в них содержатся основные факторы роста. Анализы также помогут исключить возможные побочные эффекты.За три дня до процедуры нужно отказаться от острой, жирной и жареной пищи, алкоголя и фастфуда, заменив их отварным или приготовленным на пару мясом, птицей, рыбой, кашами, овощами и фруктами. Питьевой режим - не менее 2 литров воды в день. В день процедуры желательно не есть как минимум 3 часа до ее начала. Но если пациент не может записаться на утренний прием, то в течение дня допустимо легкое, постное питание и обильное питье.Самый распространенный метод плазмолифтинга включает в среднем 7-10 процедур раз в неделю. На процедуру нужно проходить с чистой головой, не используя средства для укладки. Если пациент одновременно проходит лечение у трихолога, то может по-прежнему использовать средства, которые выписал трихолог для стимуляции роста волос.Длительность результата зависит от причин выпадения волос и от того, насколько пациент будет заботиться о своем здоровье в дальнейшем. Ситуация стресса или заболевание щитовидной железы могут привести к повторному выпадению волос. Однако при хорошем прогнозе в среднем курса плазмолитерапии хватит на 6 месяцев.Основные противопоказания к плазмотерапии: прием антикоагулянтов, наличие острых или хронических заболеваний в стадии обострения, инфекционные и онкологические болезни, системные заболевания крови. Относительные противопоказания - склонность к образованию келоидных рубцов (требуется индивидуальный подход) и воспаления на коже - процедуру проводят после лечения. Проходить плазмолифтинг можно с 18 лет. В более юном возрасте необходимо согласование лечения с педиатром".