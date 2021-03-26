Ученые подтвердили связь между стрессом и язвой желудка

Язвенная болезнь желудка – широко распространенное хроническое заболевание, которое может быть вызвано многими факторами, но основным из них ученые считают стресс. Именно он создает условия, которые способствуют развитию воспаления.Специалисты, опираясь на результаты исследования, заявили, что спокойные и уравновешенные люди практически не страдают этой проблемой. Чего не скажешь о людях, которые регулярно сталкиваются со стрессом и нервным напряжением. Не зря говорят, что все болезни от нервов, ведь ученые действительно подтвердили эту взаимосвязь. Эксперты подчеркнули, что стресс является главной причиной развития воспаления и последующего изъязвления слизистой желудка. На стресс первым реагирует желудочно-кишечный тракт. Стоит нам понервничать – и в желудке появляется дискомфорт, боль, возможно, даже приходится каждые пять минут бегать в туалет. Физиологические реакции, происходящие в организме при стрессе, связаны с выбросом адреналина, который сужает сосуды. От этого в первую очередь страдают слизистые оболочки, ведь спазм сосудов затрудняет кровообращение. Как следствие, нарушается питание клеток слизистой оболочки и постепенно клетки желудка (или двенадцатиперстной кишки) частично атрофируются и гибнут, а на их месте образуется изъязвление. Если хотите избежать язвы желудка, тогда научитесь абстрагироваться от стресса, плохих мыслей, повышенной тревожности. Если вы перенервничали, тогда компенсируйте свое эмоциональное напряжение полноценным отдыхом