Чрезмерное употребление воды может вызвать проблемы со здоровьем

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В последнее время все больше распространяется мнение о необходимости большого употребления воды. Однако, как пояснила диетолог Марият Мухина, слова которой приводит издание «Слово и Дело», злоупотреблять этим не следует. Воду пить нужно с учетом своего собственного веса.По словам диетолога, нормальным является ежедневное употребление воды в расчете 30 миллилитров на килограмм веса. Если же употреблять воду в излишнем количестве, то здоровью это пойдет уже не на пользу, а, наоборот, во вред. «Любое вещество при передозировке может стать для человека ядом, в том числе и вода», — поясняет Марият Мухина. Так, среди прочего, чрезмерное употребление воды может обернуться проблемами с почками, головным болям, да и в целом к быстрому старению организма.Также она отметила, что обычно считается, что это рассчитанное количество воды относится только к собственно воде, а чай, кофе, соки, супы сюда не входят. По словам же Мухиной, дело обстоит совсем наоборот и жидкая часть еды также должны входить в эту норму. Соответственно, чистая вода будет составлять примерно половину дневной нормы. Немного превысить эту норму (до 40 миллилитров на один килограмм веса) можно лишь в особых случаях, например, когда люди находятся в жарком климате или работают в горячем цеху.Помочь же определить необходимое количество воды может сам организм. Если он не подает сигналов о жажде, то не следует себя заставлять пить воду и тогда баланс останется в норме.