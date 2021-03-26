После COVID-19 могут возникать симптомы нарушений в работе мозга
Ученый назвал в интервью симптомы, которые могут возникать после перенесенного коронавируса. Их появление – сигнал нарушений, произошедших в работе головного мозга, заметил эксперт. Об этом он рассказал, объясняя, по каким проявлениям можно определить спровоцированные COVID-19 нарушения психики.
«Если человек субъективно ощущает, что ему что-то мешает. Например, он не может справляться с прежней работой, с обычной интеллектуальной деятельностью… если человек «тормозит», не соображает», - перечислил Владимир Менделевич.
Он посоветовал при появлении подобных симптомов после перенесенного COVID-19 обратиться к неврологу. Специалист определит серьезность нарушений в работе мозга и необходимость в дальнейшем лечении у психиатра.
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