После COVID-19 могут возникать симптомы нарушений в работе мозга

Нарушения психики после COVID-19 могут проявляться интеллектуальными проблемами, сообщил психиатр Владимир Менделевич.

Ученый назвал в интервью симптомы, которые могут возникать после перенесенного коронавируса. Их появление – сигнал нарушений, произошедших в работе головного мозга, заметил эксперт. Об этом он рассказал, объясняя, по каким проявлениям можно определить спровоцированные COVID-19 нарушения психики.

«Если человек субъективно ощущает, что ему что-то мешает. Например, он не может справляться с прежней работой, с обычной интеллектуальной деятельностью… если человек «тормозит», не соображает», - перечислил Владимир Менделевич.

Он посоветовал при появлении подобных симптомов после перенесенного COVID-19 обратиться к неврологу. Специалист определит серьезность нарушений в работе мозга и необходимость в дальнейшем лечении у психиатра.
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http://neboley.com.ua - Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни

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