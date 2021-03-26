Найдены гены, которые заставляют человека курить

Британские специалисты доказали, что пагубная страсть к курению табака и электронных сигарет может возникать из-за особых генов, которые передаются по наследству. Причем, эти гены могут отвечать и за другие плохие привычки человека. Ученые считают, что эта информация поможет им при создании особой программы, направленной на предотвращение появления опасных для здоровья привычек у человека.Работа британских исследователей не первая в этом направлении. Ранее датские врачи выявили в организме человека вариацию гена, которые увеличивает тягу к курению. Ученые провели расчеты, в результате которых оказалось, что те, кто унаследовал этот вариант гена от своих родителей, курят на 20% чаще, чем те, у кого этого гена обнаружено не было.Также об открытии "гена курильщика" докладывали специалисты из Дарема. Там было проведено масштабное исследование, в котором было задействовано более тысячи волонтеров. При тщательном обследовании, медики выявили в крови некоторых из них особый ген, который склонял людей к обретению никотиновой зависимости. А затем не давал им бросить курить, сводя все их попытки избавиться от привычки на "нет" из-за срывов.Медики считают, что открытие генетического фактора, который обуславливает возникновение пристрастия к никотину, поможет им в дальнейшем бороться с возникновением такой зависимости у подростков и молодых людей, которые еще не успели пристраститься к сигаретам.