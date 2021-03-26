Ученые выявили связь между аллергией и стрессами

Резкие аллергические проявления у некоторых людей связаны с CRH - особым гормоном стресса. Такое предположение высказали японские специалисты. После дальнейшего изучения, эта информация поможет выяснить, как именно идет в организме человека процесс, в ходе которого гормон стресса усиливает размножение клеток-агентов, которые запускают начало аллергической реакции в носоглотке человека.Руководитель исследования Мика Яманака-Такаити обратил внимание связь между аллергией и стрессами после того, как многие его пациенты стали жаловаться, что аллергические проявления в их организме становятся сильнее, если они нервничают. Именно поэтому он решил подробно исследовать данный феномен.В ходе опытов, специалисты к искусственно выращенной культуре полиповых органов носа добавили гормон стресса и обнаружили взрывное увеличение количества тучных клеток, которые отвечают за начало аллергической реакции.Однако при проведении опытах на мышах, ученым удалось выяснить и тот факт, что эту реакцию можно обратить вспять. Например, с помощью такого вещества как анталармин. Исследования в данной области будут продолжаться, поскольку сегодня все больше людей в мире из-за хронических стрессов становятся жертвами аллергии. И если бороться со стрессом человек уже научился, то аллергия до сих пор во многом неподвластна медицине.