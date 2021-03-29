Семь доступных продуктов поддерживают здоровье почек

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Поддерживать почки здоровыми эффективно помогают доступные продукты – например, капуста, свекла, огурцы.О том, что здоровое функционирование почек немыслимо без здорового питания, сообщают ИноСМИ. Сегодня примерно каждый десятый человек в мире страдает хронической болезнью почек, повышающей риск развития недостаточности органа и смерти. Эксперты издания констатируют, что развитию почечной патологии чаще всего способствуют физиологические нарушения, которые связаны с нездоровыми привычками. Они советует придерживаться как можно более сбалансированного питания, избегать потребления вредных продуктов, содержащих разрушительные для почек компоненты.Следующие доступные продукты, в свою очередь, помогают поддерживать здоровое состояние парного органа.Капуста. Ее фитохимические вещества обладают свойством, расщеплять провоцирующие воспаление и рак свободные радикалы.Чеснок. Его потребление содействует снижению уровня холестерина, а также улучшению кровотока, что очень хорошо для почек. Вдобавок он может быть альтернативой соли, опасной при почечных заболеваниях.Лук. Его антиоксиданты улучшают процессы выведения токсинов, что благоприятно сказывается на очищении почек.Свекла. Доступный дешевый корнеплод позитивно влияет на кровоток, артериальное давление, что важно для защиты почек от перегрузок.Огурцы. Их регулярное потребление содействует снижению уровня мочевой кислоты, растворению мелких камней.Яблоки. Их также полезно есть для профилактики камней в почках.Редис. Его отличает высокое содержание антиоксидантов, питательных веществ при одновременно низком уровне калия, фосфора – практически идеальный баланс для почек.