Родители не доверяют вакцинам чаще остальных

Исследование показало, что чемпионами по скептическому отношению к вакцинам являются родители маленьких детей. А вот бездетные взрослые демонстрируют к прививкам больше доверия.Ученые из Гарварда, Университета Рутгерса и некоторых других американских учебных заведений решили исследовать особенности так называемого вакцинного скептицизма. То есть выяснить, какие граждане США чаще всего не хотят вакцинироваться. Это особенно важно, если вспомнить, что на территории США каждый день прививки получают почти по 2 млн человек. Для сравнения, в России за 2,5 месяца всеобщей вакцинации сделано всего 7 млн уколов.Оказалось, что наиболее часто скептицизм по отношению к вакцинам проявляли родители. А вот бездетные взрослые демонстрировали больше доверия и чаще проходили через прививки. Причем самыми упрямыми оказались молодые мамы, которые вообще не верят в вакцинацию. Дело касается не только COVID-19, но и защиты от других болезней вроде полиомиелита. Это особенно печально, если учесть, что самым маленьким детям вакцины нужны в первую очередь.Исследование также показало, что властям нужно делать очень многое в просветительских целях для того, чтобы убедить родителей в безопасности вакцин. Отметим, что детей пока не вакцинируют, но нельзя исключить, что это процесс начнется уже летом. А осенью могут возникнуть серьезные проблемы, так как некоторые школы в этой связи могут отказаться брать непривитых детей в классы.