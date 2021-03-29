Коронавирус заражает клетки полости рта

Учёные из США выяснили, что вызывающий COVID-19 вирус заражает клетки в полости рта. Это важное открытие для разработки новых способов защиты от опасного патогена.Открытие принадлежит ученым из Университета Северной Каролины, которые следили за тем, как коронавирус воздействует на клетки в разных частях тела человека. Оказалось, что верхние дыхательные пути и легкие - это основные места заражения SARS-CoV-2. Нельзя исключить, что он может поражать клетки и в других частях тела, к примеру, пищеварительную систему, кровеносные сосуды, почки и полость рта.Способность вируса воздействовать на разные области тела объясняет, почему он вызывает у пациентов такие несхожие между собой симптомы. К примеру, к ним относятся одышка и потеря вкуса, сухость во рту и волдыри на коже. Результаты исследования показывают, что полость рта играет важнейшую роль при распространении вируса на лёгкие и пищеварительную систему через слюну. Всё это говорит о необходимости более тщательного контроля полости рта.Выводы работы укрепляют мнение о важности использования медицинских масок, они могут стать основой для разработки специальных бактерицидных спреев, которыми люди смогут защищаться от заражения опасными патогенами. Кроме того, ученые работают над созданием вакцины от коронавируса в виде назального спрея, которая будет попадать прежде всего в полость носа и рта.