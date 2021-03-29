Врач: жарить на растительном масле не нужно
Врач рассказала в интервью, что жарить на растительном масле не нужно – оно должно применяться только при приготовлении салатов в качестве заправки. Говоря о том, как предпочтительнее жарить пищу, Кононенко заметила, что
«для жарки продуктов лучше подойдут сливочное, топленое или кокосовое масло».
В отличие от растительных, данные виды масел обладают лучшей устойчивостью к действию высоких температур, не выделяют свободные радикалы.
Врач уточнила, что полезнее всего жарить на топленом масле: оно содержит витамины, микроэлементы, отличается меньшим количеством потенциально аллергенной лактозы, казеина (молочный белок).
Что касается растительных масел, используемых не для жарки, а для салатов из овощей и зелени, Коненко уточнила: брать нужно исключительно нерафинированное, первого холодного отжима. Состав таких масел содержит высокие дозы витаминов, в то время как
«в рафинированных маслах практически нет полезных веществ».
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий