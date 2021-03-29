Врач: жарить на растительном масле не нужно

По утверждению врача диетолога Инны Кононенко, жарить продукты лучше на топленом, а не на растительном масле.Врач рассказала в интервью, что жарить на растительном масле не нужно – оно должно применяться только при приготовлении салатов в качестве заправки. Говоря о том, как предпочтительнее жарить пищу, Кононенко заметила, что«для жарки продуктов лучше подойдут сливочное, топленое или кокосовое масло».В отличие от растительных, данные виды масел обладают лучшей устойчивостью к действию высоких температур, не выделяют свободные радикалы.Врач уточнила, что полезнее всего жарить на топленом масле: оно содержит витамины, микроэлементы, отличается меньшим количеством потенциально аллергенной лактозы, казеина (молочный белок).Что касается растительных масел, используемых не для жарки, а для салатов из овощей и зелени, Коненко уточнила: брать нужно исключительно нерафинированное, первого холодного отжима. Состав таких масел содержит высокие дозы витаминов, в то время как«в рафинированных маслах практически нет полезных веществ».