Врач: жарить на растительном масле не нужно

По утверждению врача диетолога Инны Кононенко, жарить продукты лучше на топленом, а не на растительном масле.

Врач рассказала в интервью, что жарить на растительном масле не нужно – оно должно применяться только при приготовлении салатов в качестве заправки. Говоря о том, как предпочтительнее жарить пищу, Кононенко заметила, что

«для жарки продуктов лучше подойдут сливочное, топленое или кокосовое масло».

В отличие от растительных, данные виды масел обладают лучшей устойчивостью к действию высоких температур, не выделяют свободные радикалы.

Врач уточнила, что полезнее всего жарить на топленом масле: оно содержит витамины, микроэлементы, отличается меньшим количеством потенциально аллергенной лактозы, казеина (молочный белок).

Что касается растительных масел, используемых не для жарки, а для салатов из овощей и зелени, Коненко уточнила: брать нужно исключительно нерафинированное, первого холодного отжима. Состав таких масел содержит высокие дозы витаминов, в то время как

«в рафинированных маслах практически нет полезных веществ».
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