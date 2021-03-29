Названы лучшие варианты ужина для крепкого сна

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Еда влияет на качество нашего сна.Есть продукты, которые могут помочь нам наслаждаться блаженным ночным отдыхом, а есть и такие, которые, наоборот, препятствуют.Диетолог Вандана Шет из Калифорнии говорит, что пища с более высоким содержанием определенных питательных веществ может улучшить наш сон. Она дала советы, что следует есть, чтобы крепко спать.Ягоды с йогуртомУглеводы в ягодах могут способствовать выработке серотонина в мозге, тогда как йогурт является источником триптофана, что способствует сну.Терпкий вишневый сок с грецкими орехамиЭта закуска богата мелатонином – гормоном, который играет важную роль в цикле сна. В темноте организм увеличивает его производство, способствуя здоровому ночному отдыху.Грецкие орехи вместе с фисташками и миндалем являются еще одним источником мелатонина. Их можно сочетать с употреблением терпкого вишневого сока для закуски после обеда.Нут со стаканом молокаНут и молоко являются источником триптофана – аминокислоты, которая может помочь улучшить сон. Триптофан в мозге превращается в мелатонин, а также серотонин, нейромедиаторы, которые способствуют сну и расслаблению.КивиКиви – источник антиоксидантов и серотонина, которые могут помочь улучшить начало сна, а также его продолжительность и эффективность.Салат из шпината с киноа, авокадо и тыквенными семечкамиНачните ужин с салата, содержащего эти ингредиенты. Они богаты магнием – минералом, который необходим для нормального сна. Он регулирует нейромедиатор мелатонин и помогает контролировать циклы сна.Бананы с арахисовым масломЭта комбинация не только богата магнием, но также поможет притупить скачки уровня сахара в крови. Это может быть особенно полезно для больных диабетом.Продукты, богаты белкамиРассмотрите рыбу, яйца и сыр во время обеда, поскольку они содержат аминокислоту L-орнитин. Эта аминокислота может снять стресс и улучшить качество сна, когда речь идет об усталости.Травяной чайЧашка травяного чая может служить в качестве снотворного напитка. Для этого подойдет ромашковый чай. Этот успокаивающий напиток содержит антиоксидант апигенин, который может помочь инициировать цикл сна.Молоко с куркумойКуркума успокаивает желудок, и когда вы добавляете ее в теплое молоко, она может помочь вам быстрее заснуть или лучше спать. Также можно добавить черный перец, который улучшает способность организма усваивать куркумин, ярко-желтое соединение, которое обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.