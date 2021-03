Жертвам почечной недостаточности нужны тренировки

Исследование показало, что аэробные упражнения могут помочь уменьшить выраженность симптомов, связанных с гемодиализом. К ним относят депрессию, мышечные спазмы и усталость.На терминальной стадии почечной недостаточности пациентам требуется гемодиализ, то есть подключение к специальным аппаратам, которые выполняют функцию почек и фильтрует кровь от токсинов. Данный процесс необходимо проводить в условиях медицинского учреждения два-три раза в неделю, сеанс длится несколько часов и является довольно болезненным. К сожалению, альтернативой этому может быть только пересадка почек. Известно, что гемодиализ вызывает целый ряд неприятных симптомов, к которым относят синдром беспокойных ног, депрессию, усталость и мышечные спазмы.И вот ученые из Университета Манитобы в Канаде доказали, что от 20 до 30 минут аэробных упражнений два-три раза в неделю снижают выраженность связанных с гемодиализом симптомов и улучшают самочувствие таких пациентов. Результаты исследования опубликованы в Clinical Journal of the American Society of Nephrology. Ученые провели метаанализ 15 рандомизированных контролируемых исследований, оценивающих влияние аэробных упражнений на связанные с гемодиализом симптомы.Правда, большая часть участников этих исследований были мужчинами с высоким уровнем физической активности. Поэтому нельзя сказать, что полученные выводы справедливы для всех без исключения пациентов. А поэтому ученым не помешало бы провести еще одно дополнительное исследование, которое затронуло бы влияние физических нагрузок на всех пациентов на гемодиализе, разных возрастов и уровня физической активности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)