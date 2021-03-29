Диетологи назвали специи, способствующие похудению

Добавьте их в свой рацион.Ни для кого не секрет, что некоторые специи и пряности – очень полезные и эффективные в борьбе с некоторыми болезнями. Это является аргументом их для регулярного употребления.Какие специи стоит включить в рацион и почему – рассказали врачи Клиники диетологии Самойленко.При добавлении к мясу перед приготовлением, препятствуют образованию производных окисления жира, вредных для наших клеток, а наличие ароматических трав в заправке салата удваивает его антиоксидантную силу. Следует отметить, что в отличие от витаминов, полифенолы, присутствующие в травах и специях, устойчивы к высыханию и термической обработке,– отметили диетологи.По их словам, пряности и специи – это эффективный способ уменьшения количества потребляемой соли.Некоторые специи, используемые регулярно, участвуют в контроле веса с помощью тройного механизма: увеличение затрат энергии, усиление термогенеза, активация метаболизма,– подчеркнули специалисты.1. КардамонСпеция облегчает дискомфорт в желудке и избавляет от тошноты. Кроме того, она освежает дыхание, повышает антиоксидантный статус практически на 90%. Содержит такие минералы, как магний и цинк.2. КорицаСодержит соединение, которое называется цинамальдегид, отвечающий за лечебные свойства. Также корица славится актиосидантной активностью, борется с воспалениями, снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, она снижает концентрацию глюкозы в крови путем замедления расщепления углеводов в пищеварительном тракте и улучшая чувствительность клеток к инсулину. Эффективная доза – 0,5 – 2 чайные ложки в сутки.3. ТминЯвляется популярным ингредиентом многих индийских блюд.Одно исследование среди 88 женщин с лишним весом показало, что те, кто ел чуть менее 1 чайной ложки тмина в сутки, находясь на низкокалорийной диете, теряли больше жировой ткани, чем те, кто не добавлял тмин,– рассказали медики.4. Кайенский перецИспользуется в острых блюдах. Снижает аппетит и чувство голода из-за уменьшения выработки гормона голода грелина.5. КуркумаЭта желтая специя является источником мощного антиоксиданта – куркумина. Он помогает бороться с окислительными повреждениями и усиливает собственные антиоксидантные ферменты в организме. В то же время специалисты предупредили, что куркумин плохо всасывается в кровь, поэтому его рекомендуется употреблять с черным перцем. Также куркумин повышает уровень нейротрофического фактора в мозге, снижение которого приводит к ухудшению памяти, депрессии и болезни Альцгеймера.