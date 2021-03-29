Здоровье мозга: как сохранить самый умный орган

Головной мозг чаще остальных подвергается различным заболеваниям. Половина населения планеты страдает от головных болей, другие мучаются от склероза, инсультов, болезни Альцгеймера и других недугов. Поэтому крайне важно позаботиться о здоровье мозга, причем делать это нужно с молодости. Как именно, рассказывает MedikForum.ru.Правильное питаниеЗдоровье самого умного органа напрямую зависит от того, что вы едите. А в наибольшей степени завязано с происходящим в кишечнике. Поэтому важно сохранять здоровой микрофлору кишечника.В рационе должны присутствовать правильные жиры. Это в том числе поможет сохранить вещество, входящее в состав оболочки нервных волокон - миелин. А если будет не хватать холестерина, велик риск различных проблем с мозгом - ухудшение когнитивных функций, свойств памяти. Особенно вредно, когда в рационе не хватает жиров и слишком много углеводов - это может привести к увеличенному риску развития болезни Альцгеймера и деменции.Очистка от токсиновПроводить эту манипуляцию можно различными методами, но сейчас мы говорим не о механике, а о пользе данного способа сохранить здоровье мозга. Дело в том, что токсины оказывают негативное влияние на весь организм и различные органы в частности. Он не может справиться самостоятельно с выведением абсолютно всех вредных веществ, поступающих внутрь. А ещё наиболее вероятно: вы можете даже не подозревать, что токсины поступают к вам в тело. Очень много таких веществ попадают незаметно, нанося немало разрушающего действия.Исключение неестественного светаЕстественный свет полезен для человеческого организма. А вот лампы, свет мониторов, телефонов крайне негативен. Испортить здоровье головного мозга легко - целыми днями сидеть дома, за компьютером, телевизором и телефоном. Очень скоро вы заметите, как самый умный орган вас подводит. Поэтому нужно избегать длительного времяпрепровождения вблизи искусственных источников света, по-другому его ещё называют мусорным светом. То есть таким, от которого луше отказаться. Идеальным является естественный, солнечный свет (конечно, при должной SPF-защите). Больше гуляйте на свежем воздухе, меньше закрывайтесь днем шторами и жалюзи, впустите солнце в свою жизнь, чтобы поддержать здоровье своего мозга.Меньше влияния электромагнитного поляМитохондрии проводят электричество, поэтому нужно защищаться от влияния электромагнитного поля, так как оно в целом негативно влияет на весь организм. Для этого не носите телефоны в карманах штанов, используйте гарнитуру при разговорах, отключайте на ночь вай-фа или вообще убирайте смартфон на время сна в другую комнату. Также можно установить электрофильтры дома, чтобы сократить вред для мозга.Больше снаСон - необходимая составляющая в сохранении здоровья мозга. Во сне клетки мозга сжимаются на 60%, чтобы жидкость эффективнее циркулировала, а после очитки размер приходит к норме. В данном процессе тесно завязаны митохондрии, а процесс будет улучшен, если митохондрии работают эффективно, соответственно, и лимфатическая система. То есть процесс двусторонний. В итоге вы будете лучше спать. А это крайне важно для того, чтобы все элементы вышеназванного процесса были отлажены.