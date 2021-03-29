Дикоросы, которые можно есть: крапива, одуванчики и другие съедобные растения

Смузи с одуванчиками, суп из подорожника, десерт из клевера. В детстве мы кормили этим кукол, а, оказывается, вполне могли бы съесть сами. Есть дикоросы (съедобные дикие растения) — модное увлечение. А если знать, что, когда и как можно есть, то еще и полезное.В фильме «Марсианин» астронавт Марк Уотни выжил на Марсе благодаря тому, что по профессии был ботаником. И знал, как вырастить картошку даже на красной планете, где ничего не растет.До массовых полётов на Марс нам еще далеко, но знания по биологии вполне могут пригодиться в реальной жизни. Например, для того, чтобы различить съедобные и полезные дикие растения от несъедобных. Можно ли пробовать вот этот цветочек, который растет в поле за дачным обществом? А эта ягода в летнем лесу точно не ядовитая? Итак, играем в съедобное-несъедобное.Использование дикоросов в кулинарии — модный тренд, им увлекаются шеф-повара ведущих ресторанов мира. Они «вписывают» в привычные блюда региональные ингредиенты, обновляя и обогащая их вкус.Главное правило, которое важно соблюдать: дикоросы нужно собирать вдали от дорог и предприятий. Растения активно впитывают вредные выбросы и выхлопные газы, и, собранные вблизи присутствия человека, пользы они не принесут.ЕжевикаСадовая ежевика известна практически всем. Она крупная, сладкая, сочная и продается в супермаркетах в маленьких коробочках по высоким ценам. Между тем, дикая ежевика растет почти везде на территории нашей страны, от Урала до Ленинградской области. Особенно много ее на опушках и в поймах рек. Лесная земляника отличается от садовой мелким размером. Ягоды темно-красного или сине-черного цвета некрупные, но очень ароматные, с освежающей кислинкой. Кусты и листья очень напоминают малину, только у ежевики нет таких прочных стеблей, она стелется или вьется вокруг деревьев и кустов. Самая спелая ягода — в конце августа и начале сентября. В ежевике много витамина С и антиоксидантов.ОдуванчикОдуванчик трудно назвать диким растением, так как он растет где угодно. Но одуванчики, выросшие вдали от дорог и выхлопных газов, вполне можно есть. Едят молодые одуванчики: цветы, стебли, листья и корни. Самое полезное — съесть их свежими, в салате. Они богаты витаминами А и С. Из одуванчиков варят варенье, но оно уже никакой пользы не несет: это сахарный сироп с небольшим цветочным привкусом.Сосна и ельВесной у сосны и ели отрастают на конце ветвей молодые побеги. Вот их-то и можно есть. Они обладают приятным, слегка кисловатым вкусом. Из молодой хвои можно сделать напиток, настояв ее на кипятке. В молодых побегах много витамина С.КлеверЦветок клевера состоит из множества «тычинок», которые ощутимо сластят. Именно поэтому клевер так популярен у пчёл. Цветы клевера — «мохнатые», белого или розового цвета, а листья — знаменитый «трилистник». Обычно клевер растет на полях и опушках, образуя пушистый ковер. Есть можно и цветы, и листья.ЦикорийИз растения делают порошок, который по вкусу похож на кофе и обладает рядом полезных свойств. Но растение можно есть и в сыром виде: и длинные стебли, и светло-голубые цветки.Мать-и-мачехаМожно есть цветки и молодые листья. Свежие листья немного горчат, поэтому их лучше отваривать и добавлять в суп или гарнир. А цветки можно есть свежими.ПодорожникНаверное, мало найдется людей, которые в детстве не прикладывали подорожник к разбитой коленке. А еще его можно есть. Молодые целые листья по вкусу напоминают листья салата или любой другой зелени. А еще его можно потушить, как овощи.РезухаЕще одно название растения – кресс-салат. Культурный кресс-салат выращивают специально, так как он приятен на вкус и богат витаминами и микроэлементами. Мелкие светло-зеленые листья обладают приятным вкусом, поэтому его в свежем виде можно добавлять в любые салаты. Дикий кресс-салат растет на умеренно влажных почвах, у рек и ручьев, поэтому его еще называют водяным крессом.Иван-чайИван-чай легко распознать по его розовым цветкам, собранным в длинные «хвосты». Он любит расти на открытых полянах, особенно на местах пожарищ, где почва богата минеральными веществами. Едят молодые листья и стебли. Иван-чай вполне оправдывает свое название: из ферментированных листьев получается приятный напиток золотисто-коричневого цвета с легким ароматом и привкусом чернослива. Он обладает выраженными расслабляющими и успокоительными свойствами, поэтому его лучше пить перед сном.Дикая горчицаДикая горчица растет на свободных пространствах, полях и опушках. В мае длинные стебли покрываются на концах мелкими желтыми цветами. Есть можно и семена, и цветки, и молодые листья, обладающие слегка пряным вкусом.КрапиваМолодую крапиву можно добавлять в зеленые щи. Побеги срывают, обдают кипятком, мелко нарезают и добавляют в конце варки. Зелень крапивы придает супу легкую кислинку. В листьях крапивы много витамина B, есть каротин, магний и кальций. А так как молодые побеги появляются уже в конце апреля-начале мая, крапива может стать отличной витаминной добавкой весной.Дикий щавельДикий щавель любит влагу, поэтому часто растет на берегах рек и озёр, на заливных лугах и полях. Внешне от не сильно отличается от своего культурного собрата: это продолговатые листья зеленого цвета на тонких стеблях, которые растут «пучками». Имеет характерный кислый вкус. Растет практически везде, кроме районов Крайнего Севера.ЧеремшаДругие названия — медвежий лук, дикий чеснок, колба. Распространена практически везде на территории нашей страны. Черемша практически первая зелень, которая появляется из-под снега после зимы, и это отличный источник витаминов и антиоксидантов. Едят обычно молодые листья и стебли, которые имеют выраженный вкус и запах чеснока. Черемшу можно есть свежей в салатах, можно запекать с мясом или использовать как начинку для пирожков с яйцом, вместо зеленого лука. Внешне черемша напоминает зелень чеснока, это плотные узкие зеленые листья.Березовый сокБерезовый сок собирают в апреле-начале мая. Желательно выбирать для сбора более взрослые деревья, так как молодые могут погибнуть. Наименее травматичный способ такой: просверлить небольшую дырочку глубиной 2-3 см в стволе, вставить железный или пластиковый желобок, соединенный с посудой для сбора, и оставить на ночь. После добычи сока отверстие нужно замазать воском или садовым варом, чтобы не повредить дерево. По вкусу березовый сок напоминает воду с небольшим количеством сахара. Жидкость богата витаминами группы В.КислицаЕдят белые цветы среднего размера и листья, напоминающие листья клевера, только крупнее. Листья на вкус кислые, отсюда и название растения.