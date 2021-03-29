Названы распространенные признаки авитаминоза

Придется изменить свой рацион.Терапевт Людмила Лапа назвала три основных признака, свидетельствующих о наличии весеннего авитаминоза.По словам специалиста, стоит обратить внимание на быструю утомляемость, кровоточивость десен и серый, землистый цвет лица. Причем последний из указанных симптомов является наиболее распространенным и свидетельствует об общем состоянии организма.Первое, что необходимо сделать для улучшения самочувствия — это изменить рацион питания.В ежедневное меню врач рекомендует включить больше фруктов и овощей. В более тяжелых случаях стоит обратиться к специалисту за консультацией, он назначит витаминные добавки.Терапевт подчеркнула, что принимать самостоятельно такие препараты не нужно, чтобы не навредить здоровью.