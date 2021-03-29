Ученые заявили, что польза рыбьего жира зависит от генотипа человека

Сегодня можно найти огромное количество различных данных о том, как полезен рыбий жир для здоровья человека. Особенную популярность эта информация обрела за прошедший год. Однако американские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление рыбьего жира может принести ощутимую пользу не всем людям, а лишь тем, у кого подходящий генотип.В ходе проведения эксперимента медики изучали как воздействует рыбий жир на тип жира в крови и маркеры сердечно-сосудистых болезней в организме человека. Наблюдения, продолжавшиеся несколько лет, показали, что омега-3 жирные кислоты, которыми богат рыбий жир, имеют свойство существенно понижать вероятность возникновения сердечных болезней. Но не для всех. Людям с "неправильным" генотипом рыбий жир только навредит, приведя к возникновению заболеваний, от которых должен спасать.Во ходе проведения сканирования генома семидесяти тысяч добровольцев, часть которых принимала рыбий жир, а другая нет, специалисты обнаружили, что он на всех влияет по-разному. У тех людей, у которых имелся генотип AG, рыбий жир привел к снижению опасных для здоровья триглицеридов в организме. Добровольцы же с генотипом АА рыбьим жиром этот показатель только увеличили. Все это говорит о том, что любые добавки к пище следует принимать только после консультации с лечащим врачом.