Психолог Юлия Синютина рассказала, как преодолеть кризис в семейных отношениях

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Испытания, с которыми сталкиваются молодые супруги после свадьбы, могут напоминать штормы в океане — говорит причинный психолог Юлия Синютина, которая рассказала, как справиться со сложностями в семейных отношениях. Эксперт поговорила с корреспондентами Федерального агентства новостей."Если говорить о первом годе семейных отношений, то здесь неизбежно возникает целая волна испытаний — например, муж и жена начинают ожидать друг от друга чего-то особенного, чего не было до официального заключения брака. Люди думают, что если они обменялись кольцами, то теперь у них начнется новая жизнь. Но она почему-то не начинается. Или начинается, но не в том виде, в котором ожидалась. Речь идет о т.н. периоде завышенных ожиданий, который ведет к росту числа взаимных претензий", — рассказывает Синютина.Поводом для выяснения отношений может быть что угодно — он не туда положил носки, а она съела его крабовую палочку. Скандалы могут вспыхивать мгновенно и накрывать обоих супругов с головой. Не удивительно, что на первый год брака приходится максимум разводов."Как обычно происходит примирение? Во-первых, бурная ссора может перерасти в не менее бурный секс, который оставляет после себя ощущение, как после урагана. Во-вторых, разрешить конфликт помогает искренний разговор с партнером. Важно не предъявлять друг другу новые претензии, а попытаться выяснить, что именно обижает вторую половинку и делает ей больно. Второй метод сложнее первого и требует некоторой осознанности. Но и результат значительно лучше", — отметила психолог.