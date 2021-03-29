Медики рассказали, как бороться с грибком на ногах

Проблема, с которой сталкивались многие.Термин «грибок стопы» описывает поверхностные грибковые инфекции стопы. Эти инфекции могут поражать внешние слои кожи, волос и ногтей. Двумя наиболее распространенными грибковыми инфекциями стопы являются микоз стопы и онихомикоз.Грибковая инфекция стопы обычно относится к tinea pedis, также известному как стригущий лишай стопы спортсмена или стригущий лишай стопы. Обычно он описывает кожную инфекцию стоп или пальцев ног.Если у человека грибковая инфекция ногтя, скорее всего, это онихомикоз, также известный как tinea unguium.ПричиныГрибки или другие организмы, вызывающие эти инфекции:Опоясывающий лишай стопыTinea pedis обычно начинается между пальцами стопы. Это особенно часто встречается между 4-м и 5-м пальцами. Некоторые люди могут использовать термин «спортивная стопа» для описания любого воспаления между пальцами ног.Опоясывающий лишай стопы может распространяться по сторонам стопы и подошвы. Он также может распространяться на пятку стопы. В некоторых случаях опоясывающий лишай стопы может возникать в сочетании с грибковой инфекцией паха, рук, ногтей или и того, и другого.ОнихомикозОнихомикоз может поражать один ноготь на пальце или пальце ноги или несколько ногтей. Чаще всего онихомикоз поражает ноготь большого пальца и ноготь малого пальца стопы.Факторы рискаФакторы риска обеих инфекций могут включать:Опоясывающий лишай стопыХотя tinea pedis может возникнуть у любого человека, включая детей и пожилых людей, обычно он встречается у мужчин и молодых людей.Другие факторы риска микоза стопы включают:обувь, покрывающая всю стопу, например тяжелые ботинки или спортивная обувьчрезмерное потоотделениеосновные заболевания, такие как диабетопределенные лекарства, такие как кортикостероиды или лекарства, подавляющие иммунную системужаркая и влажная средаходьба босиком в общественных местах, например, в раздевалкахноски и обувь с плохой вентиляциейдлительное воздействие водыучастие в определенных спортивных мероприятиях, таких как приключенческие экспедиционные гонкиОнихомикозФакторы риска онихомикоза включают:старший возрастневылеченная грибковая инфекциятеплая и влажная средадлительное пребывание в водепредыдущая травма ногтявоспалительные заболевания ногтяопределенные спортивные мероприятиячрезмерное потоотделениеподавленная иммунная системанеподходящая обувь или носки с плохой вентиляциейосновные состояния здоровья, такие как диабет или псориазожирениеСимптомыСимптомы обеих инфекций могут включать:зуд, шелушение или шелушение кожи между пальцами ног, чаще всего в промежутке между 4-м и 5-м пальцамичешуйчатая кожа на подошве и по бокам стопнебольшие или средние волдыри на внутренней части стопыВ редких случаях человек с опоясывающим лишаем стопы может заметить просачивание между пальцами ног или образование язв.Другие симптомы, которые может испытывать человек с опоясывающим лишаем стопы, включают:влажная, шелушащаяся кожанеприятный запахутолщение кожиобесцвечивание кожи, появление белого, желтого или зеленогоСимптомы онихомикоза могут включать:белая или желтая полоса на одной стороне ногтяшелушение под ногтемконец ногтя приподнят и не плотно прилегает к пальцу ноги или пальцу ногибелые пятна на ногтевой пластинеповреждение или разрушение ногтяизменение цвета ногтяскопление мусора под ногтемрасщепление ногтейутолщение ногтей