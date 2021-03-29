Медики рассказали, как бороться с грибком на ногах
Термин «грибок стопы» описывает поверхностные грибковые инфекции стопы. Эти инфекции могут поражать внешние слои кожи, волос и ногтей. Двумя наиболее распространенными грибковыми инфекциями стопы являются микоз стопы и онихомикоз.
Грибковая инфекция стопы обычно относится к tinea pedis, также известному как стригущий лишай стопы спортсмена или стригущий лишай стопы. Обычно он описывает кожную инфекцию стоп или пальцев ног.
Если у человека грибковая инфекция ногтя, скорее всего, это онихомикоз, также известный как tinea unguium.
Причины
Грибки или другие организмы, вызывающие эти инфекции:
Опоясывающий лишай стопы
Tinea pedis обычно начинается между пальцами стопы. Это особенно часто встречается между 4-м и 5-м пальцами. Некоторые люди могут использовать термин «спортивная стопа» для описания любого воспаления между пальцами ног.
Опоясывающий лишай стопы может распространяться по сторонам стопы и подошвы. Он также может распространяться на пятку стопы. В некоторых случаях опоясывающий лишай стопы может возникать в сочетании с грибковой инфекцией паха, рук, ногтей или и того, и другого.
Онихомикоз
Онихомикоз может поражать один ноготь на пальце или пальце ноги или несколько ногтей. Чаще всего онихомикоз поражает ноготь большого пальца и ноготь малого пальца стопы.
Факторы риска
Факторы риска обеих инфекций могут включать:
Опоясывающий лишай стопы
Хотя tinea pedis может возникнуть у любого человека, включая детей и пожилых людей, обычно он встречается у мужчин и молодых людей.
Другие факторы риска микоза стопы включают:
обувь, покрывающая всю стопу, например тяжелые ботинки или спортивная обувь
чрезмерное потоотделение
основные заболевания, такие как диабет
определенные лекарства, такие как кортикостероиды или лекарства, подавляющие иммунную системужаркая и влажная среда
ходьба босиком в общественных местах, например, в раздевалках
носки и обувь с плохой вентиляцией
длительное воздействие воды
участие в определенных спортивных мероприятиях, таких как приключенческие экспедиционные гонки
Онихомикоз
Факторы риска онихомикоза включают:
старший возраст
невылеченная грибковая инфекция
теплая и влажная среда
длительное пребывание в воде
предыдущая травма ногтя
воспалительные заболевания ногтя
определенные спортивные мероприятия
чрезмерное потоотделение
подавленная иммунная система
неподходящая обувь или носки с плохой вентиляцией
основные состояния здоровья, такие как диабет или псориаз
ожирение
Симптомы
Симптомы обеих инфекций могут включать:
зуд, шелушение или шелушение кожи между пальцами ног, чаще всего в промежутке между 4-м и 5-м пальцами
чешуйчатая кожа на подошве и по бокам стоп
небольшие или средние волдыри на внутренней части стопы
В редких случаях человек с опоясывающим лишаем стопы может заметить просачивание между пальцами ног или образование язв.
Другие симптомы, которые может испытывать человек с опоясывающим лишаем стопы, включают:
влажная, шелушащаяся кожа
неприятный запах
утолщение кожи
обесцвечивание кожи, появление белого, желтого или зеленого
Симптомы онихомикоза могут включать:
белая или желтая полоса на одной стороне ногтя
шелушение под ногтем
конец ногтя приподнят и не плотно прилегает к пальцу ноги или пальцу ноги
белые пятна на ногтевой пластине
повреждение или разрушение ногтя
изменение цвета ногтя
скопление мусора под ногтем
расщепление ногтей
утолщение ногтей
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