Ученые нашли ключевые белки, связанные с эпилепсией

Анализ ткани мозга взрослого человека обнаружил более 900 белков, связанных с эпилепсией. В ходе исследования под руководством Медицинской школы им. Гроссмана Нью-Йоркского университета были изучены молекулярные различия между мозгом 14 пациентов с эпилепсией и группой из 14 взрослых того же возраста и пола, у которых не было заболевания.Результаты исследования показали, что измененные уровни белков мозга преобладали в гиппокампе, структуре, расположенной глубоко внутри черепа и отвечающей за память и обучение. Однако некоторые 134 белка были значительно изменены как в гиппокампе, так и во фронтальной коре, передней трети мозга, которая также отвечает за управление мыслями и движениями тела. Большинство измененных белков были связаны с генами, отвечающими за производство белка и связаны с эпилепсией в гораздо меньших, более ранних исследованиях, но четыре из 20 наиболее измененных белков ранее никогда не связывались с этим заболеванием.Ученые отмечают, что один конкретный белок выделяется как наиболее истощенный во всех областях мозга. Это белок, называемый субъединицей 1 G-белка, или GNB1. По словам исследователей, работа, опубликованная в журнале Brain Communications, может предложить новые мишени для создания лекарств от эпилепсии.