Названы 10 привычек, которые улучшат здоровье за 60 секунд в день

Все мы периодически обещаем себе с понедельника начать следить за своим здоровьем, правильно питаться, достаточно спать и ходить на пробежки. Но вот он понедельник, а нам опять некогда. И это приводит уже не только к физическим, но и психологическим проблемам. Решением этой задачи озаботились различные специалисты и разработали комплекс несложных дел, который нужно выполнять каждый день. Займет он у вас не более минут, а заряд бодрости и хорошего настроения подарит на весь день, пишет Al Jazeera.Первое действие для каждого дня: выпить стакан воды и съесть завтрак, богатый белками. Стакан воды натощак "запускает" работу всех систем нашего организма и восполняет жидкость, потерянную во время сна. Делаем зарядку. Если на полноценную тренировку или пробежку времени категорически не хватает, замените их экспресс-зарядкой. Это лучше, чем ничего. Да и тело разомнется после сна. Приседания в течении одной минуты – отличный вариант. А для поддержания тонуса в течении дня исключите из своей жизни лифт.Добавьте в рацион фасоль и медленные углеводы на обед и ужин. Овощные салаты полезно заправлять оливковым маслом и уксусом. Ешьте медленно! Так вы вовремя поймете, что уже сыты и пора остановиться, избавившись от переедания. Не забывайте про полезные перекусы из фруктов или овощей в течении дня. Обязательно следите за здоровьем зубов: зубная щетка и паста, и конечно зубная нить и ополаскиватель для полости рта – ваши лучшие друзья.Защищайте свою кожу от вредного воздействия солнечных лучей, чаще мойте руки, помните о пользе глубокого дыхания, которое насыщает ваш организм кислородом. Общайтесь с любимыми людьми: пожелание доброго утра отнимет не более десяти секунд, а хорошее настроение и вы, и ваши близкие получат на весь день. Откладывайте гаджеты за час до сна, приглушайте свет в комнате и настраивайтесь на отдых. Спать лучше в прохладной комнате. По мнению специалистов, эти нехитрые правила, улучшат ваше здоровье, настроение и, в конечном счете, помогут прожить долгую счастливую жизнь.