Здоровье могут укреплять привычки, требующие не более одной минуты

Иногда достаточно минутного действия, чтобы здоровье стало крепче, – поэтому научные специалисты советуют практиковать эти привычки.Пить воду после сна. По словам профессора Уилла Пулисевича, привычка выпивать стакан воды после пробуждения утром компенсирует организму ночное обезвоживание: влага помогает восстановить ее необходимый уровень мозгу, почкам, кишечнику, и в конечном счете это помогает укрепить здоровье.Завтракать белком. Диетолог Дезире Нильсен рекомендует съедать на завтрак белок. Такая привычка благоприятно сказывается на способности организма поддерживать стабильный уровень сахара в крови.Бегать одну минуту в день. Международный эпидемиологический журнал опубликовал результаты исследования, которые говорят, что если бегать хотя бы одну минуту ежедневно, это уже улучшает здоровье костей.Подниматься по лестнице пешком. Тем, кому не противопоказано, специалисты советуют быстро подниматься по лестнице пешком на протяжении одной минуты. Подобная привычка помогает укреплять кардиологическое здоровье.Употреблять бобовые. Следует съедать полстакана пусть даже консервированной фасоли (главное, ополоснуть ее). Этот совет дает диетолог Тамара Дакер Фриман. Она утверждает, что«ежедневное употребление фасоли или бобовых – это общая пищевая привычка людей, которые живут дольше и свободны от болезней».Делить порцию. Еще один эксперт в вопросах питания, доктор Мишель Мэй, рекомендует делить свои порции на части перед тем, как начинать есть. По словам специалиста, такая привычка заставляет людей чаще задумываться, нужно ли им съедать оставшуюся часть, что защищает от переедания, набора лишнего веса.