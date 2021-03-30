В США протестировали на людях лекарство для замедления старения

В США состоялось пилотное клиническое тестирование препарата, который представляет собой смесь глицина и ацетилцистеина (широко применяемые в медицине вещества), и предназначен для замедления старения. Статья по теме, как пишет информационное агентство РИА Новости, появилась в издании Clinical and Translational Medicine.Сотрудники Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне протестировали на людях препарат GlyNAC, который основан на глицине и N-ацетилцистеине (NAC). Глицин — ноотропный и антидепрессивный препарат, а NAC — компонент популярного муколитического лекарства АЦЦ. Оба соединения являются предшественниками антиоксиданта глутатиона.Многолетние исследования процесса старения показали, что главный элемент защиты организма от старости — сохранение состояния митохондрий. "Клеточные органеллы митохондрии производят энергию, сжигая сахар и жир из пищевых продуктов. Когда митохондрии вырабатывают энергию, они производят свободные радикалы — высокореактивные отходы, которые в условиях отсутствие антиоксидантов способны повреждать клетки, липиды, мембраны, белки и даже ДНК", — говорят ученые, добавляя, что глутатион является эффективным антиоксидантом, который замедляет процессы старения.Опубликованные ранее исследования показывают, что у пожилых людей ниже уровень глутатиона, поэтому их организм в большей степени страдает от окислительного стресса. Препарат GlyNAC, как доказало клиническое испытание, исправляет это.