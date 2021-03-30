6 мифов о восстановлении зрения, на которые не надо надеяться

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Зрительная гимнастика, морковка и очки с дырками — разбираемся, что из этого помогает, а не вредит глазам.Миф 1. Чтобы восстановить зрение, надо делать упражнения для глаз«Гимнастика» для глаз не гарантирует восстановление зрения. Но и совсем бесполезными такие тренировки назвать нельзя.Упражнения — хороший способ снять мышечное напряжение и избавиться от головной боли, сухости в глазах и других симптомов переутомления. Упражнения улучшают приток крови к сетчатке и помогают тренировать глазные мышцы.Владимир Золотарёв, врач-офтальмолог, руководитель «Essilor Academy Россия»Однако без толку надеяться, что упражнения для глаз избавят вас от близорукости, дальнозоркости и астигматизма или хотя бы уменьшат их проявления.Единственное исключение — недостаточность конвергенции. При этом состоянии глаза из-за спазма мышц не могут одновременно сфокусироваться на одной и той же точке, в результате чего изображение плывёт или двоится. В таком случае гимнастика для глаз помогает снять мышечное напряжение и улучшить фокусировку.Одно из наиболее популярных упражнений для этого — «отжимания» от карандаша. Оно заключается в том, чтобы сосредоточить взгляд на маленькой букве на одной из граней карандаша или на кончике грифеля и стараться следить за этой точкой, то приближая, то удаляя карандаш от лица. Следует только учесть, что у подобных тренировок есть противопоказания.При отслойке сетчатки или восстановлении после операции на глазах активная стимуляция кровообращения может привести к ухудшению зрения. Кроме того, упражнения не рекомендуется делать при воспалительных заболеваниях глаз, чтобы вместе со слёзной жидкостью и другими выделениями инфекция не попала на здоровые ткани.Владимир ЗолотарёвПоэтому устраивать «фитнес» для глаз лучше всего после консультации с врачом. Специалист поможет разобраться в причинах возможных проблем со зрением и предложит свой вариант терапии, который может оказаться гораздо более эффективным, чем упражнения.Миф 2. Если всё время носить очки, будешь хуже видетьОбъяснение у этого заблуждения о восстановлении зрения такое: если не давать глазам нагрузку и облегчать себе жизнь при помощи очков, то глаза «расслабятся» и проблемы со зрением усугубятся.Миф происходит от популярной в прежние годы методики неполной коррекции. Раньше офтальмологи считали, что если носить слабые очки и много времени проводить без них, то это поможет тренировать глаза и улучшать зрение.Рано Ибрагимова, врач-офтальмолог, специалист «Essilor Academy Россия»Поэтому многие боятся менять очки на более сильные, надевают «стёкла» или линзы только в особых случаях, а всё остальное время предпочитают мучительно напрягать глаза, пытаясь таким образом их натренировать. Однако мучиться — бессмысленно и, более того, вредно.Практика показала, что такой подход не только не останавливает прогрессирование близорукости, но даже может его спровоцировать из-за излишнего напряжения глазных мышц.Рано ИбрагимоваВ общем, очки совершенно точно не сделают зрение хуже. Зато избавят глаза от ненужного переутомления и связанных с ним головных болей.Миф 3. Чтобы укрепить зрение, нужно есть морковь и черникуДействительно, витамин А необходим, чтобы поддерживать здоровье глаз. И это правда, что морковь содержит достаточно большое количество бета-каротина — растительного предшественника витамина А. Однако всё это вовсе не означает, что употребление моркови улучшит зрение.Дело в том, что организму, чтобы глаза оставались здоровыми, требуется не так уж много витамина А. И мы получаем его из множества источников: шпината и другой листовой зелени, оранжевых овощей и фруктов, например тыквы, батата и абрикосов, а также из молочных продуктов, печени, жирной рыбы.В общем, если человек не голодает, скорее всего, с уровнем витамина А и так всё в порядке. Пытаться улучшить зрение, добавляя в рацион больше морковки, бессмысленно.Похожая история и с черникой. В этой ягоде много каротиноидов, в частности лютеина и зеаксантина, тоже необходимых для здоровья глаз. Однако организм получает все необходимые витамины из обычного рациона. Черника лишь вкусное и полезное дополнение рациона, но вовсе не критически важное для восстановления зрения.Специально налегать на морковку или чернику стоит лишь в том случае, если по каким-то причинам человек вынужден питаться крайне скудно и однообразно, то есть рискует получить гиповитаминоз. В этом случае важно помнить: богатые каротиноидами растительные продукты надо есть вместе с животным жиром, например сметаной или сливочным маслом, чтобы полезные вещества лучше усвоились.Миф 4. Чтобы не испортить зрение, надо меньше пользоваться гаджетамиЕсли часами не отрываться от телевизора, монитора компьютера или смартфона, глаза могут устать. Но испортить зрение таким образом почти невозможно. И, соответственно, не получится уберечь глаза, просто отказавшись от работы перед экраном.Да, долгая беспрерывная зрительная нагрузка является одним из факторов, который повышает риск развития близорукости. Однако этот фактор далеко не единственный. Значительную роль также играют:наследственность;гормональные изменения;количество времени, проведённого на открытом воздухе при естественном освещении.Так что влияние на здоровье глаз постоянного использования гаджетов и любой другой длительной зрительной нагрузки, например чтения при плохом освещении, сильно преувеличено.Вместо того чтобы отказываться от работы с устройствами, следует больше гулять на свежем воздухе. А если приходится подолгу сидеть за ноутбуком или пользоваться смартфоном, стараться чаще моргать и давать глазам отдых каждые 20 минут. К примеру, подходить к окну и смотреть вдаль или в течение 1–2 минут переводить взгляд с экрана на потолок или стену и обратно.Миф 5. Очки с перфорацией помогут восстановить зрениеЕсли надеть чёрные очки со множеством мелких дырочек в линзах, изображение перед глазами и вправду станет чётче. То есть зрение действительно немного улучшится.Чёткость зрения непосредственно при использовании таких очков повышается из-за того, что через множество отверстий в тёмных пластинах на сетчатку попадают сфокусированные пучки света.Рано ИбрагимоваОднако нет ни одного исследования, которое доказало бы длительный эффект от использования подобных очков. Как только человек их снимает, зрение вновь становится таким же, как и прежде.Миф 6. Пока я нормально вижу, к окулисту идти не надоБлизорукость и дальнозоркость не самые неприятные нарушения зрения, особенно если они не прогрессируют. Куда опаснее отслойка сетчатки или глаукома — коварные заболевания, которые долго не дают о себе знать, а если и проявляются, то незначительными симптомами.Например, признаками таких нарушений могут быть нечёткое зрение, иногда возникающая резь в глазах, головные боли и обильное выделение слёз, а также желание сократить привычное расстояние от глаз до книги или монитора.Владимир ЗолотарёвЕсли возникает хотя бы мысль о том, что зрение, кажется, ухудшается, визит к офтальмологу обязателен. По данным ВОЗ, до 80% всех нарушений зрения, включая серьёзные и угрожающие слепотой, можно предотвратить или вылечить. Главное — вовремя обратиться за помощью.