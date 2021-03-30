Депрессия может ухудшать зрительное восприятие
В ходе тестов специалисты сравнивали как происходит обработка зрительных данных у добровольцев с депрессивным синдромом и здоровых людей. Оценка производилась по двум параметрам: яркость и контрастность простых изображений. Выяснилось, что люди, страдающие депрессией, воспринимали контрастность изображений сильнее, чем здоровые участники исследования. У добровольцев без депрессии контрастность изображения воспринимается слабее на двадцать процентов. А у тех, кто страдает от депрессии, показатель был на пять процентов выше нормы.
Исследования, направленные на выявление изменений в головном мозге пациентов, страдающих от депрессивных расстройств, позволят лучше понимать механизм их возникновения и функционирования. И в конечно счете помогут разработать более эффективные средства для борьбы с депрессией.
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