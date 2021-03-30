Депрессия может ухудшать зрительное восприятие

Группа финских психологов и психиатров провела исследование, в рамках которого они изучали, как у людей с депрессией работает зрительное восприятие. Проведенные тесты подтвердили, что во время депрессии человек воспринимает зрительные образы совершенно иначе, чем в стабильном состоянии. По-видимому, это связано со способом анализа данных в головном мозге.В ходе тестов специалисты сравнивали как происходит обработка зрительных данных у добровольцев с депрессивным синдромом и здоровых людей. Оценка производилась по двум параметрам: яркость и контрастность простых изображений. Выяснилось, что люди, страдающие депрессией, воспринимали контрастность изображений сильнее, чем здоровые участники исследования. У добровольцев без депрессии контрастность изображения воспринимается слабее на двадцать процентов. А у тех, кто страдает от депрессии, показатель был на пять процентов выше нормы.Исследования, направленные на выявление изменений в головном мозге пациентов, страдающих от депрессивных расстройств, позволят лучше понимать механизм их возникновения и функционирования. И в конечно счете помогут разработать более эффективные средства для борьбы с депрессией.