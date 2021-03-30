Ученые рассказали о негативных последствиях йоги и медитаций

Духовные практики могут стать причиной чрезмерного чувства превосходства над «непросвещенными».Многие психологи рекомендуют йогу и медитацию как один из эффективных инструментов для самосовершенствования. Вместе с тем такие практики привели к появлению духовного нарциссизма.Доктор философии Скотт Барри Кауфман, изучающий глубину человеческого потенциала, говорит, что самосовершенствование с помощью духовных практик иногда может заставить нас думать, что мы развиваемся и растем, хотя на самом деле расти будет лишь наше эго.На сколько на самом деле все это проблема? Возможно, в целом духовные практики действительно помогают успокоить эго, и духовный нарциссизм не так распространен… Но если главный момент йоги – это утоление эго и уменьшение внимания к себе, тогда почему в инстаграме так много фотографий йоги?– говорит Кауфман.Исследование духовного нарциссизмаЗа последние несколько лет высококачественные исследования начали выявлять существование духовного нарциссизма и самосовершенствования среди духовных практик, имеющих целью успокоить эго.Йохен Гебауэр и его коллеги из Университета Мангейма в Германии провели несколько экспериментов, наблюдая за группами людей, которые занимались йогой и медитацией.Результаты были впечатляющими.Исследователи обнаружили более высокий уровень самооценки и общинный нарциссизм среди тех, кто только что закончил занятия йогой, по сравнению с теми, кто не занимался духовной практикой в течение последних 24 часов.Они также нашли противоречивые доказательства того, что усиленное самосовершенствование практикой йоги сыграло ключевую роль в повышении самооценки.Д-р Кауфман говорит, что это говорит о том, что такие практики, которые предполагают успокоение эго и снижение сосредоточенности на себе, на самом деле могут усилить централизацию и самосовершенствование.6 пунктов «духовного превосходства»Рус Вонк и Анук Виссер из Университета Неймегена в Нидерландах провели серию исследований «духовного превосходства». Они взяли интервью у нескольких психологов, духовных тренеров и мирян. Их попросили описать людей, которые используют духовность как инструмент самосовершенствования. Затем они перенесли эти качества на шесть пунктов:Мне известно о вещах, о которых другие не знают.Я больше связан со своими чувствами, чем большинство людей.Я больше осознаю, что есть между небом и землей, чем большинство людей.Благодаря своему образованию и опыту я наблюдателен и вижу то, чего другие не замечают.Благодаря своему опыту я больше контактирую со своим телом, чем другие люди.Мир стал бы лучше, если бы другие тоже имели то понимание, которое я имею сейчас.Хотя их исследование является корреляционным, говорит доктор Кауфман, вполне вероятно, что духовные практики могут быть использованы как инструмент для укрепления самовлюбленного Я, усиливая ощущение того, что он особенный и имеет право на особые привилегии. Как отмечают сами ученые, идея исследовать собственные мысли и чувства, а также стать «образованным существом» может быть особенно привлекательной для людей с высоким уровнем явного и скрытого нарциссизма.Здоровая трансцендентностьДоктор Кауфман считает, что есть способ обойти привлекательность духовного нарциссизма, хотя и признает, что сделать это будет довольно трудно.Здоровая трансцендентность заключается не в том, чтобы оставить какую-либо часть себя или кого-то другого позади, или подняться над остальным человечеством. Здоровая трансцендентность – это быть гармоничной частью всего человеческого существования,– отметил Кауфман.Он добавляет, духовные практики должны помогать раскрыть внутренние ресурсы, чтобы реализовать лучшую версию себя и помочь поднять планку для всего человечества.