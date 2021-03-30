Новый препарат поможет вырастить выпавшие зубы
«Мы знали, что подавление USAG-1 способствует росту зубов», - рассказывает Катцу Такахаши, один из главных авторов исследования.
Ученые исследовали эффекты нескольких моноклональных антител к USAG-1. Одно из них нарушило взаимодействие USAG-1 с костным морфогенетическим белком (BMP).
Ученые сосредоточились на данном антителе, обнаружив, что сигнальная передача BMP влияет на количество зубов в закладке челюсти мышей. При этом одного приема антитела было достаточно, чтобы запустить процесс формирования целого зуба. Ученые подтвердили свои выводы при дальнейших экспериментах с хорьками.
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