Скрытый сахар: в каких продуктах он содержится?

Сахар часто обвиняют во всех смертных грехах. И это не зря - данный компонент в питании не приносит особенной пользы для организма. Очевиден его вред - вызывает лишний вес, провоцирует болезни различных органов. Причем вреден не только сахар сам по себе как продукт, но и пища, в которой он содержится. Таковых продуктов на полках современных магазинов крайне и крайне много. Прочитав статью на MedikForum.ru по этой теме вы удивитесь, как много скрытого сахара вокруг нас и внутри нас, ведь даже привычные, казалось бы, чистые от сладости продукты на самом деле не так просты. как кажутся.Чтобы отыскать скрытый сахар, важно читать этикетки.Соусы, кетчупы, майонезыЛюбой магазинный соус содержит сахар, который кажется скрытым на первый взгляд. На деле любой производитель честно указывает данный ингредиент в составе. Причем чаще всего сахара там очень и очень много, особенно в таких соусах как барбекю, кетчуп, медовый, кисло-сладкий. На каждую столовую ложку кетчупа приходится примерно чайная ложка сахара. Согласитесь, достаточно много, учитывая, что редко кто ест подобные продукты в маленьких количествах. Лучше всего заменить эти соусы на сметану, йогурты, ореховое масло, табаско, сальсу - они точно не содержат белый компонент.Обезжиренные продуктыА вы знаете, что в обезжиренных продуктах гораздо больше сахара, чем в обычных? Дело в том, что низкое содержание жира делает творог, йогурты и другую еду невыносимыми, поэтому производители вынуждены класть в него сахар. Поэтому обезжиренные продукты не лучший выбор, если хотите похудеть или избавить своего ребенка от вреда покупной пищи.Особенное внимание уделите при покупке йогуртам. На экранах телевизоров мы обычно видим все преимущества йогуртов и думаем, что они невероятно полезны тем, что улучшают микробиом кишечника. А на деле в них очень часто содержится скрытый компонент. На один небольшой стаканчик йогурта с низким содержанием жира и фруктами в составе содержится почти восемь чайных ложек. Представьте, сколько вреда вы получаете за счет этого.Консервированные фрукты и овощиВсе консервы без исключения содержат скрытый сахар. Кукуруза, горох, кабачки, фрукты в бутылках, соки, сиропы, абрикосы или ананасы в банке - все это не обходится без подсластителя. Любой вид сиропа во фруктах в консервах это по сути скрытый сахар. Лучше отказаться от подобных продуктов, заменив их цельными фруктами и овощами.Зерновые продуктыЕще одна категория пищи не то чтобы под запретом, но относиться к ней следует с осторожностью. Печенье, пирожные и пироги - все буквально пропитаны сахаром. И речь не только про обычные покупные сладости, но и про зерновые батончики, мюсли, готовые завтраки. Постарайтесь поискать такие на полках магазинов продукты, где нет скрытого сахара, но уверяем - сделать это будет затруднительно.Три полезных совета напоследокВо-первых, правильно читайте этикетки. Первый компонент всегда содержится в большем количестве, а последний вносит лишь малую часть в состав продукта. Если сахар указан на первых трех позициях на этикетке, то лучше поискать что-то другое.Во-вторых, цельные продукты гораздо полезнее. Если в составе зернового батончика указаны цельные фрукты, то это не значит, что так и есть. Лучше заменить его на целое яблоко или киви, чем приобретать его в составе такой гадости.В-третьих, осторожнее с продуктами на основе помидоров. Они кислые, поэтому для балансировки вкуса производители добавляют немало сахара.Идеально постепенно убрать сахар из ежедневного питания вовсе, это принесет наибольшую пользу для вашего организма.