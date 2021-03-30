Безопасное похудение: медики рассказали, сколько можно сбросить за неделю

Процесс должен проходить плавно.

Весной особенно актуальной становится тема снижения веса, однако важно, имея цель похудеть, достигать ее плавно и без вреда для здоровья. Так, безопасной считается потеря 0,5-1 килограмма веса за неделю.

Для здорового похудания специалисты рекомендуют снизить калорийность потребляемой пищи и увеличить физическую активность.

Подчеркивается, что люди, желающие быстро похудеть могут осуществить задуманное, однако в дальнейшем достаточно быстро их вес вернется к первоначальной отметке.

Резкое похудение, отмечают медики, не является устойчивым и часто сопровождается возникновением серьезных проблем со здоровьем.
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