Какие бананы лучше есть: желтые или зеленые?
Специалист ответила в интервью на интересующий многих людей вопрос: какие бананы лучше есть, желтые или зеленые? Журавлева пояснила, что бананы (прежде всего, очень спелые и сладкие) являются щедрым источником фруктозы. Ее большое количество в рационе может способствовать метаболическим нарушениям и их опасным последствиям в виде полноты, ожирения печени, высокого риска диабета.
Нутрициолог подчеркнула, что
«в идеале нужно есть не более 300 мг фруктозы в день».
Таким образом, употреблять сладкие и спелые бананы (то есть желтые) нужно умеренно – лучше в первой половине дня.
Тем, кто старательно сбрасывает вес, эксперт советует есть не желтые, а зеленые плоды.
«Если собираетесь худеть, то лучше покупать зеленые бананы. В желтых – больше сахара, в зеленых – клетчатки», - сказала Журавлева.
Она добавила, что бананы с желтой и зеленой кожурой различаются содержанием витаминов и полезных организму веществ.
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