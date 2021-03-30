Если необходимо худеть или строго следить за весом, лучше есть зеленые бананы, считает нутрициолог Кристина Журавлева.Специалист ответила в интервью на интересующий многих людей вопрос: какие бананы лучше есть, желтые или зеленые? Журавлева пояснила, что бананы (прежде всего, очень спелые и сладкие) являются щедрым источником фруктозы. Ее большое количество в рационе может способствовать метаболическим нарушениям и их опасным последствиям в виде полноты, ожирения печени, высокого риска диабета.Нутрициолог подчеркнула, что«в идеале нужно есть не более 300 мг фруктозы в день».Таким образом, употреблять сладкие и спелые бананы (то есть желтые) нужно умеренно – лучше в первой половине дня.Тем, кто старательно сбрасывает вес, эксперт советует есть не желтые, а зеленые плоды.«Если собираетесь худеть, то лучше покупать зеленые бананы. В желтых – больше сахара, в зеленых – клетчатки», - сказала Журавлева.Она добавила, что бананы с желтой и зеленой кожурой различаются содержанием витаминов и полезных организму веществ.