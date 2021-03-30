Какие бананы лучше есть: желтые или зеленые?

Если необходимо худеть или строго следить за весом, лучше есть зеленые бананы, считает нутрициолог Кристина Журавлева.

Специалист ответила в интервью на интересующий многих людей вопрос: какие бананы лучше есть, желтые или зеленые? Журавлева пояснила, что бананы (прежде всего, очень спелые и сладкие) являются щедрым источником фруктозы. Ее большое количество в рационе может способствовать метаболическим нарушениям и их опасным последствиям в виде полноты, ожирения печени, высокого риска диабета.

Нутрициолог подчеркнула, что

«в идеале нужно есть не более 300 мг фруктозы в день».

Таким образом, употреблять сладкие и спелые бананы (то есть желтые) нужно умеренно – лучше в первой половине дня.

Тем, кто старательно сбрасывает вес, эксперт советует есть не желтые, а зеленые плоды.

«Если собираетесь худеть, то лучше покупать зеленые бананы. В желтых – больше сахара, в зеленых – клетчатки», - сказала Журавлева.

Она добавила, что бананы с желтой и зеленой кожурой различаются содержанием витаминов и полезных организму веществ.
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