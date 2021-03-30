Как заснуть быстрее: несколько простых средств, которые могут помочь

Чтобы процесс засыпания не был мучительно долгим, можно прибегнуть к помощи простых средств: в их числе – ромашковый чай, красная лампочка, зажженная свеча.Все люди разные, но в среднем каждому для поддержания хорошего здоровья и самочувствия нужно около восьми часов сна в сутки. Какие средства можно задействовать, когда часы тикают, а долгожданный сон так и не наступает? В интервью изданию Express специалисты из Mattress Online предложили несколько лайфхаков, с которыми можно заснуть в течение получаса и даже быстрее.Ромашковый чай. По словам экспертов, ромашка содержит вещество апигенин, которое часто используется для лечения бессонницы. Если возникли трудности с засыпанием, попробуйте выпивать чашку ромашкового чая незадолго до укладывания в постель. Делая это в течение двух недель, можно ощутимо улучшить качество сна.Красная лампочка. Известно, что воздействие синего света электронных гаджетов нарушает сон. В свою очередь, красный свет может стимулировать выработку мелатонина, естественного гормона, помогающего крепче спать. Эксперты рассказали, что«исследования показывают: повысить качество сна позволяют полчаса красного освещения».Самый простой способ его добиться – сделать из куска красной ткани или платка подобие абажура для обычной лампы.Медитация. Специалисты утверждают, что данное средство – одно из самых быстрых решений для хорошего сна и быстрого засыпания. Достаточно медитировать 20 минут в день. Чтобы научиться делать это правильно, можно скачать приложение и действовать согласно указаниям гида.Чтение. Чтение расслабляющей книги перед сном в некоторых случаях может быть самым быстрым способом заснуть. Чтобы снять стресс и расслабить тело, бывает достаточно всего шести минут чтения. Главное – не пользоваться электронным устройством со светящимся экраном, свечение которого оказывает возбуждающее действие на мозг.Свеча. Наблюдение за мерцающим пламенем свечи очень расслабляет, что способствует быстрому засыпанию. Эксперты советуют использовать лавандовые свечи, так как«вдыхание запаха лаванды может улучшить качество сна за две недели».Что важно: свечу нужно обязательно задуть перед сном.Плотные шторы. Свет фар, уличные фонари или раннее естественное освещение воздействуют на мозг, мешают полноценно высыпаться и нормально засыпать. Для улучшения режима сна следует погружаться в сон, находясь в полной темноте, – добиться этого можно только с плотно закрытыми окнами.