Опасный патоген на коже грозит преждевременной смертью, показала статистика

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Университет Флориды установил: лица среднего и пожилого возраста с устойчивым к антибиотикам стафилококком на коже в 2 раза больше рискуют умереть в последующие 10 лет, чем лица без носительства патогена. Выводы сделали по итогу анализа статистики - данные о группе добровольцев 40-85 лет сопоставили с показателями индекса смертности. Это позволило зафиксировать факты преждевременной смерти за 11 лет.Оказалось, уровень смертности среди участников исследования без золотистого стафилококка составлял около 18%, а среди участников с устойчивым стафилококком уровень смертности составлял 36%. Как говорят американские ученые, этот патоген можно обнаружить на коже и в носу примерно трети населения.Только в Штатах более 3 миллионов человек являются носителями стойкого стафилококка. И многие из них даже не подозревают об этом. В четверти случаев - на фоне ослабленного иммунитета или приема антибиотиков - данный патоген становится причиной развития смертельно опасной инфекции.