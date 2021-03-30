Врачи рассказали, какие болезни могут проявляться через ощущение усталости

Стойкая усталость – это очень серьезный повод обратиться к врачу и обсудить возможные проблемы со здоровьем, поскольку таким симптомом могут проявляться разные болезни. Усталость хорошо знакома современным людям, в большой степени страдающим от переизбытка информации, обрабатываемой мозгом, стресса и недосыпа.Но врачи напоминают, что усталость также является признаком, присущим разным болезням, об этом пишет издание Sabah (Турция).Специалисты констатируют, что «если человек ведет размеренный образ жизни, не сталкивается с сильным разрушительным стрессом, достаточно спит и все равно чувствуете усталость, будет полезно провериться на наличие возможных более серьезных нарушений». Эксперты рассказали, какие отклонения и болезни проявляются усталостью.Анемия. Ее возникновение может объясняться дефицитом в организме железа, значительной кровопотерей, наличием хронических заболеваний – например, ревматоидного артрита, рака, почечной недостаточности. Специфичные симптомы анемии – постоянные усталость и нехватка энергии, бледность, головокружение при вставании. Также можно столкнуться с проблемами засыпания, учащенным сердцебиением, болью в груди и головной.Болезни щитовидной железы. Гипотиреоз и гипертиреоз характеризуются нарушениями в выработке гормонов щитовидной железы: их синтезируется недостаточно или слишком много. По словам специалистов, данные нарушения способствуют усталости и быстрой утомляемости, мышечным болям. В зависимости от концентрации гормонов к ним добавляются специфические симптомы.Диабет (второго типа). Эта болезнь тоже может проявляться регулярно возникающей усталостью, поскольку организм перестает адекватно использовать глюкозу для выработки энергии. При диабете утомление обычно чередуются с приливами энергии, причем состояния могут сменяться очень резко. Дополнительные признаки – неуемная жажда и учащенное мочеиспускание, а также необычно сильный голод, колебания веса.Депрессия. В ее случае усталость и апатия могут наблюдаться у человека вкупе с бессонницей либо чрезмерной сонливостью, головной болью, колебаниями веса, нигилистичными, пессимистичными высказываниями и рассуждениями.Апноэ. Данное нарушение отличается тем, что у спящего человека происходят кратковременные остановки дыхания, что негативно отражается на состоянии головного мозга. Другой симптом апноэ – громкий храп, но если человек живет один, он может не догадываться об опасном нарушении. Указывать на него может необъяснимая усталость, испытываемая днем.Дефицит В12. Этот витамин является одним из важнейших питательных веществ для поддержания здорового функционирования головного мозга. Также от его уровня в организме зависит крепость иммунитета. Дефицит В12 может проявляться усталостью, а также снижением памяти, тревожностью, головокружением. Вдобавок возможно покалывание в конечностях.