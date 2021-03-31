Зачем нам гемоглобин и какова его норма

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Гемоглобин (Hb) — это пигментный белок, в состав которого входят ионы железа. Оно способно окисляться. Это значит, что к металлу присоединяются атомы кислорода. Гемоглобин переносит их в ткани, чтобы клетки использовали их для дыхания. Если пигмента будет мало, органы начнут работать неправильно.В свободном виде гемоглобин токсичен и может повреждать ткани организма. Поэтому он находится внутри эритроцитов, красных клеток крови.Какой бывает гемоглобинОн может быть разным по структуре. От этого зависит способность гемоглобина связываться с кислородом. Учёные обнаружили несколько типов этого белка, и не все из них должны быть у здорового человека:Hb A — это нормальный пигментный железосодержащий белок, который появляется после рождения и сохраняется всю жизнь.Hb F — это фетальный гемоглобин, который может переносить гораздо больше кислорода, чем белок у взрослых. В норме он есть у плода в период внутриутробного развития, но после рождения его количество снижается до 50–80%, к шести месяцам — до 8%, а после полугода жизни остаётся не больше 1–2% такого гемоглобина.Hb S — это пигмент с изменённой структурой молекулы, поэтому такой гемоглобин переносит кислорода меньше, чем Hb А. Такая форма белка появляется при серповидноклеточной анемии, особом наследственном заболевании крови, поэтому в норме его быть не должно.Hb C — патологический тип гемоглобина, который передаётся по наследству. Такая особенность строения может стать причиной развития гемолитической анемии, когда разрушаются эритроциты.Hb A1c — это тип белка, который появляется у людей, больных сахарным диабетом. Также его называют гликозилированным гемоглобином, потому что он образует прочные соединения с глюкозой и хуже переносит кислород.Какова норма гемоглобина в кровиОна зависит от пола и возраста. Врачи придерживаются таких значений:мужчины старше 18 лет — 140–175 г/л;женщины старше 18 лет — 123–153 г/л;новорождённые на 1–2-й неделях жизни — выше 150 г/л;младенцы на 3–4-й неделях — больше 120 г/л;дети до 59 месяцев — выше 110 г/л;дети 5–11 лет — выше 115 г/л;дети 12–18 лет — выше 120 г/л.Как узнать свой уровень гемоглобинаВрачи проверяют его при помощи общего анализа крови. Обычно его берут из пальца в любое время без специальной подготовки. А у новорождённых детей для получения образца крови прокалывают пятку. Результат исследования готов в течение нескольких часов.Что делать, если уровень гемоглобина не соответствует нормеГемоглобин может быть повышен или понижен, причём последний вариант отклонения от нормы встречается чаще и называется анемией. Чтобы найти причины любых изменений, нужно обратиться к терапевту. Врач назначит дополнительные анализы. Например:Гематокрит. Это показатель отношения объёма эритроцитов к остальным компонентам плазмы крови.Исследование железа. Проверяют количество сывороточного железа, белков ферритин и трансферрин, а также общую и ненасыщенную железосвязывающую способность крови.Гаптоглобин. Так называется анализ на белок, который помогает переносить гемоглобин, оказавшийся за пределами эритроцитов.Электрофорез гемоглобина. Используется, чтобы обнаружить патологические типы гемоглобина.