Зачем нам гемоглобин и какова его норма
В свободном виде гемоглобин токсичен и может повреждать ткани организма. Поэтому он находится внутри эритроцитов, красных клеток крови.
Какой бывает гемоглобин
Он может быть разным по структуре. От этого зависит способность гемоглобина связываться с кислородом. Учёные обнаружили несколько типов этого белка, и не все из них должны быть у здорового человека:
Hb A — это нормальный пигментный железосодержащий белок, который появляется после рождения и сохраняется всю жизнь.
Hb F — это фетальный гемоглобин, который может переносить гораздо больше кислорода, чем белок у взрослых. В норме он есть у плода в период внутриутробного развития, но после рождения его количество снижается до 50–80%, к шести месяцам — до 8%, а после полугода жизни остаётся не больше 1–2% такого гемоглобина.
Hb S — это пигмент с изменённой структурой молекулы, поэтому такой гемоглобин переносит кислорода меньше, чем Hb А. Такая форма белка появляется при серповидноклеточной анемии, особом наследственном заболевании крови, поэтому в норме его быть не должно.
Hb C — патологический тип гемоглобина, который передаётся по наследству. Такая особенность строения может стать причиной развития гемолитической анемии, когда разрушаются эритроциты.
Hb A1c — это тип белка, который появляется у людей, больных сахарным диабетом. Также его называют гликозилированным гемоглобином, потому что он образует прочные соединения с глюкозой и хуже переносит кислород.
Какова норма гемоглобина в крови
Она зависит от пола и возраста. Врачи придерживаются таких значений:
мужчины старше 18 лет — 140–175 г/л;
женщины старше 18 лет — 123–153 г/л;
новорождённые на 1–2-й неделях жизни — выше 150 г/л;
младенцы на 3–4-й неделях — больше 120 г/л;
дети до 59 месяцев — выше 110 г/л;
дети 5–11 лет — выше 115 г/л;
дети 12–18 лет — выше 120 г/л.
Как узнать свой уровень гемоглобина
Врачи проверяют его при помощи общего анализа крови. Обычно его берут из пальца в любое время без специальной подготовки. А у новорождённых детей для получения образца крови прокалывают пятку. Результат исследования готов в течение нескольких часов.
Что делать, если уровень гемоглобина не соответствует норме
Гемоглобин может быть повышен или понижен, причём последний вариант отклонения от нормы встречается чаще и называется анемией. Чтобы найти причины любых изменений, нужно обратиться к терапевту. Врач назначит дополнительные анализы. Например:
Гематокрит. Это показатель отношения объёма эритроцитов к остальным компонентам плазмы крови.
Исследование железа. Проверяют количество сывороточного железа, белков ферритин и трансферрин, а также общую и ненасыщенную железосвязывающую способность крови.
Гаптоглобин. Так называется анализ на белок, который помогает переносить гемоглобин, оказавшийся за пределами эритроцитов.
Электрофорез гемоглобина. Используется, чтобы обнаружить патологические типы гемоглобина.
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