Ученый рассказал, что смартфоны ухудшают память

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Использование смартфона негативно влияет на мозг и память в том числе. Об этом ради Sputnik рассказал доктор биологических наук Александр Каплан.Он отметил, что современные смартфоны могут выступать для человека внешней памятью. В них можно хранить снимки, справочную информацию, а также строить маршруты или расписывать день. Врач заявил, что активное использование смартфона в качестве носителя информации может ухудшить память."Мозг привыкает работать более с внешней памятью, чем с внутренней. Понятно, что как мышцы атрофируются без движения, так и ответственные за память механизмы мозга слабеют при отсутствии полноценной занятости", — рассказал врач.При этом, как отметил эксперт, в некоторых случаях можно перенапрячь мозг ненужной информацией, что тоже негативно скажется на памяти человека."Мозг по своей природе заранее расположен к анализу любой информации, иначе никак не определить: "нужная" ли эта информация или "ненужная". Поэтому, если доля этой самой "ненужной" информации велика, то мозг будет вынужден значительную часть своих ресурсов тратить впустую"