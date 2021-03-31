Назван фрукт, обладающий омолаживающими свойствами

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Вкусно и полезно.Манго признан специалистами очень важным фруктом. В нем много витамина С, провитамина А, микроэлементов – таких как калий, а также клетчатка. Это благотворно влияет на здоровье человека.Благодаря богатому составу употребление манго хорошо действует на микрофлору желудочно-кишечного тракта, этот фрукт является отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и защищает от старения. “У манго действительно много преимуществ, кроме цены”, – сообщила гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова.По ее словам, благодаря способности манго нормализовать микрофлору кишечника можно считать употребление этого фрукта и профилактикой заболеваний ЖКТ и даже рака. Как уточнила Дианова “Звезде”, это противораковое свойство манго объясняется наличием антиоксидантов в составе.Кроме того, по ее словам, манго может защитить от преждевременного старения, атеросклероза, фрукт делает людей более молодыми, омолаживают кожу, сообщила специалист. Дианова призвала не ограничивать свой рацион одним манго, включать его в пищу несколько раз в неделю и помнить, что разнообразие является залогом стабильного пищевого поведения.