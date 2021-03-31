При каком головокружении нужно вызывать скорую
По словам эксперта, опасным для жизни состоянием является головокружение, которое сопровождается повышением температуры, головной болью, рвотой, слабостью, а также нарушением работы ног и рук.
Кроме того, насторожиться стоит, если проявилась асимметрия в лице. При появлении данных симптомов необходимо посетить невролога.
Будик также отметил, что кратковременное головокружение, например, при резком подъеме с кровати или дивана, не требует консультации с медиком:
"Есть такое состояние — ортостатическая гипотензия. В момент, когда человек встает из положения сидя, вся кровь под действием силы тяжести остается, условно, на том же месте, а голова уже поднялась, и сердцу нужно какое-то время, чтобы докачать кровь до головы".
В некоторых случаях, подчеркнул эксперт, головокружение может свидетельствовать о повреждении вестибулярного аппарата:
"Если головной мозг перестает правильно воспринимать информацию в силу той или иной патологии, возникает мнимое ощущение вращения, и тогда человеку нужно обратиться к неврологу".
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