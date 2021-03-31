При каком головокружении нужно вызывать скорую

Невролог и нейрофизиолог Александр Будик в беседе с радио Sputnik рассказал, при каком головокружении необходимо срочно вызывать скорую помощь.По словам эксперта, опасным для жизни состоянием является головокружение, которое сопровождается повышением температуры, головной болью, рвотой, слабостью, а также нарушением работы ног и рук.Кроме того, насторожиться стоит, если проявилась асимметрия в лице. При появлении данных симптомов необходимо посетить невролога.Будик также отметил, что кратковременное головокружение, например, при резком подъеме с кровати или дивана, не требует консультации с медиком:"Есть такое состояние — ортостатическая гипотензия. В момент, когда человек встает из положения сидя, вся кровь под действием силы тяжести остается, условно, на том же месте, а голова уже поднялась, и сердцу нужно какое-то время, чтобы докачать кровь до головы".В некоторых случаях, подчеркнул эксперт, головокружение может свидетельствовать о повреждении вестибулярного аппарата:"Если головной мозг перестает правильно воспринимать информацию в силу той или иной патологии, возникает мнимое ощущение вращения, и тогда человеку нужно обратиться к неврологу".