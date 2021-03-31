Психиатр посоветовал отдохнуть, чтоб побороть лень

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Кандидат медицинских наук, психиатр Евгений Фомин в интервью радио Sputnik рассказал, как победить лень.По словам эксперта, лень может быть связана не только с физической усталостью, но и с ментальными проблемами. Фомин подчеркнул, что лень — это в первую очередь недоверие к себе, сомнение в своей способности выполнить поставленную задачу. А отсутствие уверенности в себе лишает человека сил и возможности совершать какие-либо действия:"Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу".Чтобы избавиться от лени, Фомин посоветовал куда-нибудь уехать и дать себе возможность отдохнуть. Другой, более радикальный способ — обратиться к психиатру, который назначит медикаментозное лечение.Кроме того, побороть лень можно при помощи психотерапевта, коуча или психолога. Этот вариант больше подойдет тем, кто оценивает свои возможности под влиянием неких ментальных искажений:"Это нужно, если человек начал неверно оценивать ситуацию в силу неких глубинных установок, то есть если человек начал думать, что не справится с ситуацией, и у него стали появляться идеи катастрофизации".