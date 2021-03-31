Лекарство от рака может помочь больным коронавирусной инфекцией

Токсичные белки коронавируса могут эффективно подавляться лекарственным препаратом, используемым для лечения онкологических заболеваний.Американские ученые из школы медицины Университета Мэриленда проанализировали влияние на коронавирусные клетки селинексора — препарата, использующегося для лечения больных с онкологическими заболеваниями.Результаты научного исследования были опубликованы в издании Cell & Bioscience.В рамках эксперимента ученые выделили наиболее токсичные белки коронавируса, чтобы подобрать эффективную стратегию лечения COVID-19. Одним из таких белков стал Orf6. Он "прилипает" к клеткам человеческого организма.Таким образом, вирус распространяется с повышенной скоростью. Исследователи обратили внимание на эти клетки и выяснили, что они могут блокироваться лекарственным препаратом селинексор.Чтобы подкрепить свою гипотезу, ученые протестировали работу селинексора на мухах. Применение препарата позволило продлить жизнь 15% насекомых. Исследователи предполагают, что этот препарат позволит улучшить выживаемость клеток человека на 12%.