Лекарство от рака может помочь больным коронавирусной инфекцией
Американские ученые из школы медицины Университета Мэриленда проанализировали влияние на коронавирусные клетки селинексора — препарата, использующегося для лечения больных с онкологическими заболеваниями.
Результаты научного исследования были опубликованы в издании Cell & Bioscience.
В рамках эксперимента ученые выделили наиболее токсичные белки коронавируса, чтобы подобрать эффективную стратегию лечения COVID-19. Одним из таких белков стал Orf6. Он "прилипает" к клеткам человеческого организма.
Таким образом, вирус распространяется с повышенной скоростью. Исследователи обратили внимание на эти клетки и выяснили, что они могут блокироваться лекарственным препаратом селинексор.
Чтобы подкрепить свою гипотезу, ученые протестировали работу селинексора на мухах. Применение препарата позволило продлить жизнь 15% насекомых. Исследователи предполагают, что этот препарат позволит улучшить выживаемость клеток человека на 12%.
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