Диета с большим количеством клетчатки может быть полезна при COVID-19

Исследование, проведенное в Университете Кампинаса, Бразилия, показывает, что соединения, вырабатываемые микробиотой кишечника во время ферментации нерастворимой клетчатки из пищевых растительных веществ, не влияют на способность нового коронавирус SARS-CoV-2 проникать в клетки кишечника и размножаться в них.Хотя обработка клеток этими молекулами in vitro не оказывала значительного влияния на локальную тканевую инфекцию, она снижала экспрессию гена, играющий ключевую роль в проникновении вирусных клеток, и рецептора цитокинов, который способствует воспалению. Статья с результатами была представлена в журнале Gut Microbes. В рамках исследования здоровая ткань толстой кишки и эпителиальные клетки были инфицированы SARS-CoV-2 в лаборатории и подверглись серии тестов.Вирусная нагрузка не снизилась и была одинаковой в клетках и тканях, обработанных короткоцепочечными жирными кислотами, и в необработанных образцах. Однако обработанные образцы биопсии кишечника показали значительное снижение экспрессии гена DDX58, рецептора врожденной иммунной системы, который обнаруживает вирусные нуклеиновые кислоты и активирует сигнальный каскад, приводящий к продукции провоспалительных цитокинов, и рецептора интерферона-лямбда, опосредующего противовирусную активность. Также наблюдалось снижение экспрессии белка TMPRSS2, который важен для проникновения в вирусные клетки.