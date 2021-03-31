Ученые выявили ген, отвечающий за самый опасный тип рака

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Ученые из Австралии выявили ген, отвечающий за развитие наиболее агрессивной и опасной разновидности рака груди с катастрофически низкой выживаемостью. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.Рост гормоночувствительной раковой опухоли молочной железы зависит от присутствия прогестерона и эстрогена. Данная разновидность онкологии, как правило, чувствительна к гормональной терапии, но небольшой процент пациентов страдает от особого типа эстроген-рецептор-положительного (ER+) рака или IntClust2, который является самым смертоносным из всех видов рака молочной железы. Метастазы часто проникают в лимфатические узлы и распространяются на весь организм, что приводит к гибели 50% заболевших этим раком женщин.Ученые изучили 119 образцов рака молочной железы. Как выяснилось, IntClust2 характеризуется значительной амплификацией участка ДНК в хромосоме 11, где расположен ген AAMDC. Когда ученые снизили уровень AAMDC в клетках рака груди у мышей, большое число злокачественный клеток подверглось программируемой клеточной гибели.Гормональное лечение лишает опухоль гормонов, которые она использует для роста. Но дополнительные копии AAMDC могут защитить рак от терапии. Таким образом, опухоли удается поддерживать рост в условиях метаболического стресса. utm_medium=read_more&utm_source=copylink