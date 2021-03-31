Теплая или холодная: какую воду полезнее пить для организма?

Терапевт и эксперт по питанию объясняет преимущества и недостатки температуры питьевой воды для пищеварения, кровообращения, сжигания калорий.Специалист по вопросам питания Свен-Давид Мюллер рассказал в интервью изданию Fitbook, что для организма оптимально употреблять напитки температурой как у человеческого тела, то есть около 36 градусов – такие напитки не нужно ни нагревать, ни охлаждать.Но если делать выбор между теплой и холодной водой, то эксперт полагает, что пить теплую воду полезнее. Он объяснил, почему.Воздействие на мышцы и нервы. Теплая вода помогает снимать боль, расслабляя мышцы и нервы естественным образом. Организм воспринимает тепло как нечто приятное: сосуды расширяются, спазмы сокращаются. Иногда вместо обезболивающего лекарства можно выпить стакан теплой воды. Хотя, конечно, причина боли важна, и если боль является сильной, постоянной, следует обращаться к врачу.… на пищеварение. Теплая вода может помогать при запорах. После жирной еды или во время нее полезно пить теплую воду: так жиры лучше растворяются и перевариваются.… на кровеносную систему. Стакан теплой воды сразу после пробуждения действует как стимулятор в отношении кровообращения и обмена веществ.Холодная вода тоже бывает полезна. Получая холодную воду, организм использует дополнительную энергию, доводя ее до температуры тела, это побуждает задействовать дополнительные калории. Однако ученые отмечают, что сжигание калорий при этом происходит довольно умеренное.Возможные побочные эффекты холодной воды. Ее питье может провоцировать головные боли. Задняя стенка глотки находится особенно близко к мозгу и стимуляция холодом может оказаться для него неблагоприятной.По словам эксперта,«людям с проблемами пищевода (например, страдающим изжогой) или пациентам с раздраженным кишечником полезнее пить только теплую воду».