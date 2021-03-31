Ученые выяснили причину болезненной реакции зубов на холодную пищу
Такая чувствительность вызвана определенными свойствами клеток-одонтобластов, из которых состоит ткань зуба, расположенная сразу под эмалью.
Это показало недавнее исследование международной группы ученых, результаты которого были опубликованы в издании Science Advances.
Как выяснили ученые из Бразилии, Германии и США, причиной чувствительности зубов является белок, закодированный в ранее открытом гене TRCP5. Он присутствует в нервных клетках различных частей тела и является медиатором болевого сигнала, вызванного холодом.
В частности, TRCP5 оказывает влияние на клетки дентина одонтобласты. Таким образом, человек будет чувствовать боль в зубах, если дентин лишается естественной защиты – эмали.
Исследование объясняет, почему средство из народной медицины – гвоздичное масло – облегчает зубную боль. Химическое соединение эвгенол, которое содержится в масле, блокирует деятельность TRCP5.
Ученые считают что их открытие поможет в создании новых препаратов для ухода за полостью рта, в том числе жвачек.
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