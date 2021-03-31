Профессор перечислила частые проявления постковидного синдрома

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная назвала самые частые проявления постковидного синдрома. Ее слова приводит «Комсомольская правда».Пшеничная отметила, что чаще всего пациенты жалуются на сохраняющийся кашель, одышку и другие проблемы с дыханием. Еще довольно часто замечаются повышенная утомляемость, когнитивные проблемы, к примеру, ухудшение памяти и мыслительной деятельности, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой.И некоторые пациенты жалуются на чувство жжения в груди, головную и мышечные боли, головокружение. Пшеничная добавила, что нередко сохраняется повышенная температура на уровне 37–37,5 градусов.