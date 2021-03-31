Профессор перечислила частые проявления постковидного синдрома
Пшеничная отметила, что чаще всего пациенты жалуются на сохраняющийся кашель, одышку и другие проблемы с дыханием. Еще довольно часто замечаются повышенная утомляемость, когнитивные проблемы, к примеру, ухудшение памяти и мыслительной деятельности, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой.
И некоторые пациенты жалуются на чувство жжения в груди, головную и мышечные боли, головокружение. Пшеничная добавила, что нередко сохраняется повышенная температура на уровне 37–37,5 градусов.
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