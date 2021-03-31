Повышает ли все-таки кофе ваше артериальное давление?

Специалисты высказываются о том, что употребление слишком большого количества кофе может повысить кровяное давление и ухудшить состояние кровеносных артерий.Повышенное артериальное давление означает, что сила воздействия крови на стенки артерий постоянно слишком высока. Постепенно это приводит к тому, что ваши артерии затвердевают и сужаются, а сердцу приходится с большим напряжением работать, чтобы перекачивать кровь по телу. Подобное изменение повышает риск сердечного приступа. Специалисты, чье мнение приводится в Express, констатируют, что чрезмерное пристрастие к кофе может повышать кровяное давление, ухудшать состояние сосудистого здоровья. По данным NHS, употребление более четырех чашек кофе в день может повысить кровяное давление, пишет издание, ссылаясь на британскую службу здравоохранения.«Если вы большой поклонник кофе, чая или других напитков, богатых кофеином, таких как кола и некоторые энергетические напитки, – лучше подумайте об их сокращении», - поделились советом эксперты.Они отмечают, что употреблять чай и кофе полезно в рамках сбалансированного рациона. Кофе содержит множество биоактивных соединений, обладающих сильным антиоксидантным действием и способных снизить окислительный стресс в организме. Но важно, чтобы эти напитки не были единственным источником жидкости.«Исследования показывают, что употребление слишком большого количества кофе может повысить кровяное давление на некоторое время после употребления», - предупреждают в NHS.Эксперты констатируют, что обзор 34 исследований свидетельствует: употребление от 200 до 300 мг кофеина способствует среднему увеличению систолического и диастолического артериального давления на 8 пунктов. Этот эффект наблюдается в течение трех часов после употребления, и может быть заметен у людей с нормальным артериальным и повышенным давлением. Также специалисты отмечают, что если человек пьет кофе редко, умеренное повышение артериального давления у него возможно даже после чашки кофе. Кофеин может блокировать гормон, который помогает артериям оставаться эластичными и расширяться по мере необходимости.В то же время ученые признают: некоторых людей, регулярно пьющих кофе, развивается толерантность и какого-то существенного влияния на артериальное давление не происходит.