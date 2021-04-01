Врач перечислил опасные для кишечника продукты

Врач из Германии Томас Фрилинг рассказал об опасных для кишечника продуктах. Этим он поделился в статье для Focus.Специалист заявил, что стоит избегать употребления продуктов, содержащих сахар, обжаренные или копченые колбасные изделия, а также «плохие жиры»: маргарин, майонез и сало.А для поддержания здоровья медик рекомендует придерживаться средиземноморской, преимущественно вегетарианской и богатой клетчаткой диеты.Для неповрежденной слизистой кишечника медик также посоветовал добавить в рацион бобовые, такие как горох, чечевица, нут, и некоторые овощи, например шпинат или морковь.Фрилинг также отметил пользу бананов, в которых содержатся вещества, благоприятно влияющие на рост противовоспалительных кишечных бактерий.