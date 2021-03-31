Комбинация двух существующих препаратов может убить клетки нейробластомы
В то время как медицинские достижения привели к высоким показателям излечения рака крови у детей, оказалось, что нейробластому гораздо сложнее лечить, в основном из-за того, что на ген, связанный с этим раком, сложно нацелиться.
«MYCN – это фактор транскрипции, и факторы транскрипции очень сложно обработать лекарствами», - рассказывает старший автор исследования Энтони Фабер. «Следующая лучшая вещь – это нацеливаться на то, что MYCN делает в клетке».
Исследователи проверили 20 комбинаций метаболических препаратов на раковых клетках, взятых от почти 1000 различных пациентов, и обнаружили, что нейробластома с высокой экспрессией MYCN была особенно чувствительна к коктейлю, содержащему два препарата: фенформин и AZD3965.
Фенформин блокирует комплекс I на поверхности митохондрий, он был разработан в 1957 году для лечения диабета. AZD3965, гораздо более новый тип препарата, который блокирует реакторы MCT1 на поверхности клеток. На данный момент он проходит фазу I клинических исследований.
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