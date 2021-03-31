Ощущение онемения может предупреждать об инфаркте и других патологиях

Предупреждением о наступающем инфаркте или инсульте может быть ощущение онемения в конечностях, констатирует врач.Невролог Александр Евдокимов объяснил в интервью, почему крайне важно обращать внимание на возникающее ощущение онемения – оно может быть сигналом, которым организм предупреждает об имеющихся патологиях. Говоря о них, врач перечислил сахарный диабет, полинейропатию, повреждения сосудов.Евдокимов заметил, что особенно опасным может быть неожиданно и внезапно возникающее чувство онемения.«Если это ощущение возникло внезапно или онемели кончик носа, губы, язык, пальцы, руки, ноги, стоит задуматься и о предынсультном состоянии, об инфаркте миокарда», - заявил врач.Медик уточнил: если онемение возникает в обстоятельствах стресса, волнения, конфликта, «нужно остановиться и начать дышать». Таким образом организм получает паузу, позволяющую возможной сосудистой катастрофе не развиться дальше. В такой момент следует сделать все возможное для расслабления – сесть в комфортной позе, перестать работать, ослабить стягивающую тело одежду.Также специалист рассказал о других патологиях, которые могут проявляться онемением. Евдокимов сообщил, что«если онемение определенных участков тела происходит постоянно, это говорит о проблемах с внутренними органами».По словам медика, данный признак может предупреждать о наличии таких патологий, как камни в почках, проблемы с желчным пузырем, кишечником. При названных им обстоятельствах возникновения онемения следует обращаться к терапевту и обследоваться.