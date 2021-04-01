Эксперт: игнорировать боль в животе нельзя ни в коем случае

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Острый панкреатит относится к числу самых тяжелых заболеваний органов пищеварительной системы. Если пациент не получает медицинской помощи, летальный исход может наступить в течение нескольких дней. Патология приводит к самоперевариванию поджелудочной железы, а в завершающей стадии вызывает полиорганную недостаточность.Комментирует Сергей Вялов, гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н.: "В 55% случаев болезнь развивается на фоне употребления большого количества алкоголя и переедания. В 35% случаев патология возникает вследствие заброса желчи в панкреатические протоки. Это результат повышения давления в желчных протоках, который обычно является результатом желчнокаменной болезни. Около 3% случаев заболевания развиваются из-за травматического повреждения поджелудочной железы. Другие причины встречаются редко. В их числе аутоиммунные болезни, прием препаратов, инфекции, аллергические реакции, сильные воспалительные процессы расположенных рядом с поджелудочной железой органов.Острый панкреатит развивается очень быстро, в течение нескольких дней, а иногда даже в течение нескольких часов. Поджелудочная железа вырабатывает достаточно агрессивные ферменты, которые переваривают белки и жиры. То есть, они могут расщеплять живую ткань. Но собственные ткани она не разрушает. Это связано с тем, что ферменты вырабатываются в неактивном состоянии. Они активизируются при контакте с некоторыми веществами, встречаясь с ними уже в двенадцатиперстной кишке. Острый панкреатит - результат преждевременной активации пищеварительных ферментов. При развитии этого заболевания поджелудочная железа начинает сама себя переваривать.В значительной части случаев панкреатит можно предотвратить. Если болезнь вызвана алкоголем, можно вылечить зависимость или исключить употребление. Для предотвращения билиарного панкреатита, того, который вызван нарушением желчевыделения, используются препараты из группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты. Они являются естественными компонентами желчи, но содержатся в ней в слишком малом количестве. При приеме таблеток токсичная часть желчи заменяется на безопасные желчные кислоты, изменяется вязкость и текучесть желчи, что не позволяет развиться панкреатиту.Болезнь начинается, когда ферменты поджелудочной железы трипсин и хемотрипсин начинают расщеплять белки, эластаза разрушает стенки сосудов и соединительную ткань. Фермент фосфолипаза А2 повреждает мембраны клеток, расщепляя фосфолипиды. Внутриклеточные жиры повреждаются липазой. При расщеплении триглицеридов (жиров) выделяется большое количество жирных кислот. Те связываются с кальцием. Результатом становится некроз (отмирание) тканей поджелудочной железы.Но этим органом процесс не ограничивается. Активированные ферменты выходят за пределы органа, поражая в первую очередь брыжейку тонкого, толстого кишечника и забрюшинную клетчатку. Непосредственное воздействие ферментов на поджелудочную железу и другие органы называют факторами агрессии первого порядка. Но при естественном течении заболевания оно прогрессирует, и присоединяются также дополнительные факторы агрессии:- вторичные - ферменты активируют калликреин-кининовую систему, запуская сильную воспалительную реакцию (она приводит к повышению проницаемости сосудов, сильному отеку, нарушению циркуляции крови, микротромбозу и кислородному голоданию);- третичные - активируются иммунные клетки, они вырабатывают другие вещества, стимулирующие воспаление (интерлейкины, простагландины, лейкотриены и т.д.);- четвертичные - повышается проницаемость кишечника, в результате чего бактерии и их токсины попадают в кровь и поражают все внутренние органы.Заподозрить у себя панкреатит можно, если живот начал сильно болеть после приема алкоголя или на фоне желчнокаменной болезни. Классическая триада признаков заболевания: интенсивная боль в верхней части живота, которая отдает в спину или является опоясывающей; многократная рвота; напряжение мышц верхней половины живота. При появлении сильной боли в животе не стоит принимать обезболивающие средства. Уменьшение боли не означает выздоровление, и лишь затрудняет диагностику. При любой острой боли в животе необходимо срочно обратиться к врачу для получения помощи, чтобы избежать тяжелых, потенциально летальных осложнений".