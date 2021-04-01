3 мифа о питании, которые вас приятно удивят

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Питание и ежедневный рацион - тема, которую мы поднимаем с завидной регулярностью. Ведь тема достаточно многогранная и каждый раз вскрываются новые и новые данные о том, что лучше употреблять в пищу, а что категорически запрещено, в какое время можно есть, а когда оставить пищеварительную систему в покое.Вместе с тем, в интернете можно найти немало информации, которая противоречит друг другу. Отсюда рождается множество мифов о питании. Крайне важно знать, что правда, а что ложь. Именно о последнем мы расскажем в нашем материале.Миф 1: из растительной еды не получить достаточно белкаВеганы и вегетарианцы тоже нуждаются в определенном количестве белка. Они заменяют животный компонент на растительный. Противники такого рациона питания и любители мяса убеждены: получить белковый компонент в достаточном количестве из растительного рациона невозможно. Кажется, что такая пища максимально однообразна, нет выбор. Но данное убеждение не больше чем миф.Для начала надо понять, сколько белка требуется организму. Согласно рекомендациям диетологов и враче, в день нужно съедать 0,8-1 грамм белка на 1 кг веса.Пример: ваш вес 60 килограммов. Значит, вам нужно 48-60 граммов белка.Данный элемент состоит из 22 аминокислот, 13 из которых может синтезировать организм, 9 являются незаменимыми. Из них только 3 представляют жизненную необходимость для человека - триптофан, метионин, лизин. Все эти вещества можно получить из растительных продуктов - бобовых, круп, риса, фасоли, киноа, гречки, неочищенных тыквенных семечек, хлеба из пшеничной муки. Причем он ничем не будет отличаться от того белка, что содержится в составе мяса или яиц.Миф 2: калории из углеводов очень вредны, а из жиров - нетНередко мы слышим о том, что питание должно содержать меньше вредных углеводов. Их постоянно обвиняют во всех смертных грехах. Якобы только из-за углеводов увеличивается цифра на весах, а каждая лишняя складка на животе - именно от избытка вредных углеводов, которые содержат в своем составе много калорий. А вот жиры якобы полезнее, хотя опять-таки в правильном соотношении. Но давайте взглянем немного на цифры - в углеводах содержится только 4 килокалории, а в жирах - 9. Так что, если вы будете есть больше жиров, которые считаете полезными, то суточная норма калорийности будет набрана однозначно быстрее. В вопросе питания важен баланс. Орехи, семена, авокадо - это важно, но в небольшом количестве, если не превысить норму калорий, то ничего страшного с фигурой и пищеварением не произойдёт, а даже наоборот.Миф 3: в питании должно быть меньше углеводов и больше белкаПовторимся: в питании и рационе важен баланс. Между компонентами должно быть грамотное соотношение: 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Это чаще всего самая оптимальная формула, которая позволит получать из питания достаточное количество всех компонентов, чтобы чувствовать себя бодро, здорово, обладать хорошим настроением и иметь силы на все-все дела.